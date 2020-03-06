قيمة الشيكات المرتجعة تنخفض 28 %

هبة العيساوي

عمان – انخفضت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في أول شهرين من العام الحالي بنحو 79 مليون دينار أو ما نسبته 27.8 % مقارنة مع نفس الفترة من 2019، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال أول شهرين من العام الحالي نحو 205 ملايين دينار مقارنة مع نحو 284 مليون دينار في أول شهرين من العام 2019.

وبلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة في الشهرين الماضيين 3.3 % مقارنة مع 4.3 % في الفترة المقابلة.

وتراجعت القمية الأجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في شهري كانون الثاني وشباط 2020 بنسبة 4.2 % لتبلغ 6.25 مليار دينار مقارنة مع نحو 6.53 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام 2019.

كما تراجعت أعداد تلك الشيكات في فترة المقارنة 20 بالمئة إلى 1.2 مليون شيك مقارنة مع 1.5 مليون شيك.

وبالعودة للشيكات المرتجعة؛ فقد انخفضت قيمتها المطلقة مع تراجع عددها في الشهرين الماضيين بنسبة 35.5 % لتصل إلى نحو 49 ألف شيك مقارنة مع 76 الف شيك في نفس الفترة من 2019.

في حين تراجعت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد في الشهرين الماضيين بنسبة 27 % لتبلغ نحو 126 الف دينار وعددها 31 الف شيك مقارنة مع نحو 173 ألف دينار وعددها نحو 48 الف شيك.

وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ فقد انخفضت قيمتها في الشهرين الماضيي بنسبة 29 % لتبلغ نحو 79 مليون دينار؛ مقارنة مع نحو 111 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2019.

تراجعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة (المعادة) خلال العام الماضي بنحو 130 مليون دينار أو ما نسبته 7.6 % مقارنة مع العام 2018، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في العام الماضي نحو 1.57 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.7 مليار دينار في العام الذي سبقه.