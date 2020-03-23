“قيمنا … ثقافتنا #خليك –بالدار” مبادرة من وزارة الثقافة باللوحات فنية

عمان- الغد- نشرت وزارة الثقافة مجموعة من اللوحات الفنية لعدد من الفنانين التشكيليين الاردنيين بهدف نشر التوعية بين الناس من خلال وضع عبارة “خليك بالبيت”، دعماً للقرار الحكومة لمكافحة خطر انتشار فيروس كورونا.

وحملت اللوحات، التي وقّعتها الوزارة بعبارة “قيمتنا..ثقافتنا”، أفكاراً ومناسبات وطنية ودينية وإنسانيّة، عبر العديد من المدارسة التشكيلية المختلفة ما بين الحروفيات التي حملت مناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وعيد الأم، بطريقة فنية، ورسومات البورتريه لوجوه معتّقة بالأصالة، وكذلك اشتملت الأعمال على جداريات ومقاطع لمدن عربيّة كعمان والقدس، فضلاً عن لوحات الخط العربي، وغير ذلك من فنون الكتابة العربية.

وقامت الوزارة بنشر هذه اللوحات الفنية عبر الوسائل التواصل الاجتماعية لوزارة الثقافة مثل صفحة الفيسبوك، وعلى موقعها الإلكتروني، وهذه اللوحات الفنية هي لرواد الفن التشكيلي في الاردن منهم:الفنانة فخر النساء زيد، والفنانون مهنا الدرة، ورفيق اللحام، وعبدالرؤوف شمعون، وفاروق لمبز، ومحمود طه، ومحمود صادق، وكمال أبو حلاوة، ومحمد نصر الله، وغسان أبو لبن، وغازي انعيم، وآخرون.



وقال وزير الثقافة د. باسم الطويسي إنّ فضاءات الفن التشكيلي تمنحنا الكثير من الأجواء الإبداعيّة الصافية بما تتطرق إليه من مواضيع فلسفيّة وحضاريّة وثقافية فكرية، عدا ما تحمله من رسائل إنسانيّة لفنانين من أجيال متنوعة، لتغدو المادة التشكيلية ذات أثر إيجابي في الظروف التي يسعى الوطن للخروج منها، وهو ما يشغل وقتاً طيباً ونافعاً، إضافة إلى أوجه القراءة والمتابعة والاطلاع الأخرى.



ورأى الطويسي إنّ الوزارة معنية بالأثر الثقافي المجتمعي والتوعية المستمرة من خلال حملة إعلامية لهذا الغرض، مشيراً إلى مشاركتها بملصقات ومجموعة من التصاميم في نشر التوعية المجتمعية عبر المادة الثقافية والأدبية والفنية، ومن خلال تنافذ عمل وزارة الثقافة على كل المؤسسات والوزارات والجهات ذات الهدف الوطني في تجاوز هذه الظروف التي يمر بها الأردن والعالم.