كأس آسيا تحت 23 عاما: السعودية إلى النهائي وتضمن بطاقة الأولمبياد – فيديو

بانكوك – ضمن المنتخب السعودي بطاقة التأهل الى اولمبياد طوكيو 2020 بعد بلوغه نهائي كأس آسيا لتحت 23 عاما في كرة القدم، بفوزه على اوزبكستان حاملة اللقب 2-صفر الاربعاء في بانكوك.

FULL-TIME | Saudi Arabia U23 🇸🇦 1-0 Uzbekistan U23 🇺🇿 👏 Unbelievable finish as Saudi Arabia score late to eliminate the defending champions and advance to the #AFCU23 final and @Tokyo2020🥳 pic.twitter.com/SEAQiX2XrN — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 22, 2020

وسجل هدفي الفوز عبدالله الحمدان اذ ارتدت الكرة منه الى الشباك بعد تسديدة قوية من ناصر العمران (87)، ثم عبد الرحمن الغريب من تسديدة بعيدة جدا في المرمى الخالي من حارسه المتقدم (90+5).

وكان المنتخب الاخضر يبحث عن ضمان الفوز وبالتالي التأهل الى الاولمبياد دون انتظار مباراة تحديد المركز الثالث.

احتفالات الصقور 🦅 من داخل غرف الملابس 😍😍🇸🇦 pic.twitter.com/irRlBgbsLH — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 22, 2020

وتلتقي السعودية الفائز من مواجهة استراليا مع كوريا الجنوبية التي تقام في وقت لاحق.

وتصدر المنتخب الاخضر مجموعته في الدور الاول بسبع نقاط بعد فوزه على اليابان 2-1 بهدفي أيمن الخليف والغريب من ركلة جزاء، وتعادله سلبا مع قطر ثم فوزه على سوريا بهدف متأخر بالكعب من مهاجمه فراس البريكان.

وفي ربع النهائي، انتظر السعوديون حتى الدقيقة 78 لحسم المواجهة مع تايلاند المضيفة، بهدف من ركلة جزاء حمل توقيع المتألق الحمدان.– (أ ف ب)