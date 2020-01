كأس آسيا تحت 23 عاما: السعودية إلى النهائي وتضمن بطاقة الأولمبياد – فيديو

بانكوك – ضمن المنتخب السعودي بطاقة التأهل الى اولمبياد طوكيو 2020 بعد بلوغه نهائي كأس آسيا لتحت 23 عاما في كرة القدم، بفوزه على اوزبكستان حاملة اللقب 2-صفر الاربعاء في بانكوك.

FULL-TIME | Saudi Arabia U23 🇸🇦 1-0 Uzbekistan U23 🇺🇿

👏 Unbelievable finish as Saudi Arabia score late to eliminate the defending champions and advance to the #AFCU23 final and @Tokyo2020🥳 pic.twitter.com/SEAQiX2XrN

— #AFCU23 (@theafcdotcom) January 22, 2020