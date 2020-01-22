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كأس آسيا تحت 23 عاما: السعودية إلى النهائي وتضمن بطاقة الأولمبياد – فيديو

منذ ساعة واحدة

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بانكوك – ضمن المنتخب السعودي بطاقة التأهل الى اولمبياد طوكيو 2020 بعد بلوغه نهائي كأس آسيا لتحت 23 عاما في كرة القدم، بفوزه على اوزبكستان حاملة اللقب 2-صفر الاربعاء في بانكوك.

وسجل هدفي الفوز عبدالله الحمدان اذ ارتدت الكرة منه الى الشباك بعد تسديدة قوية من ناصر العمران (87)، ثم عبد الرحمن الغريب من تسديدة بعيدة جدا في المرمى الخالي من حارسه المتقدم (90+5).
وكان المنتخب الاخضر يبحث عن ضمان الفوز وبالتالي التأهل الى الاولمبياد دون انتظار مباراة تحديد المركز الثالث.

وتلتقي السعودية الفائز من مواجهة استراليا مع كوريا الجنوبية التي تقام في وقت لاحق.
وتصدر المنتخب الاخضر مجموعته في الدور الاول بسبع نقاط بعد فوزه على اليابان 2-1 بهدفي أيمن الخليف والغريب من ركلة جزاء، وتعادله سلبا مع قطر ثم فوزه على سوريا بهدف متأخر بالكعب من مهاجمه فراس البريكان.
وفي ربع النهائي، انتظر السعوديون حتى الدقيقة 78 لحسم المواجهة مع تايلاند المضيفة، بهدف من ركلة جزاء حمل توقيع المتألق الحمدان.– (أ ف ب) 

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