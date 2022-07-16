كأس آسيا لكرة السلة: الاردن تلحق الخسارة الثالثة بالسعودية وتتصدر المجموعة مؤقتاً

ضمن الجولة الثالثة من ​المجموعة الاولى​ في ​كأس آسيا لكرة السلة​، حقق منتخب ​الاردن​ فوزاً مهماً على نظيره منتخب ​السعودية​ بنتيجة 74-64، ليعتلي منتخب النشامى صدارة المجموعة مؤقتاً برصيد 5 نقاط بانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة استراليا امام اندونيسيا.

وبالعودة الى اجواء المباراة، فقد كان الربع الأول متكافئاً نسبياً، حيث قدم المنتخب السعودي أداء جيدا، لينهي الربع لمصلحته بنتيجة 21-19، لكن منتخب الاردن نجح في الربع الثاني، في قلب موازين المباراة ليوسع الفارق مع نهاية الشوط الأول بنتيجة (39-28).

وفي الربع الثالث، واصل منتخب النشامى تألقه وفرض افضليته في ظل التركيز العالي للاعبيه، لينهي الربع الثالث (59-43).

وفي الربع الأخير، حاول المنتخب السعودي تقليص الفارق بعد وصوله الى 15 نقطة، لينجح منتخب الاخضر لتقليصه الى 10 نقاط في ظل تراجع اداء لاعبي النشامى، لكن الاردن نجح في الاخير بانهاء المباراة لصالحه بنتيجة 74-64.

المصدر (السبورت)