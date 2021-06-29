كأس أوروبا: المانيا تطالب بخفض عدد الجماهير في الملاعب

برلين – طلبت ألمانيا على لسان وزير الداخلية والرياضة من الحكومة البريطانية والاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا)، تقليص عدد الحضور الجماهيري في ملعب ويمبلي في لندن في المباريات المتبقية من كأس أوروبا في ظل تفشي متحورة “دلتا” الاكثر عدوى.

وقال هورست سيهوفر الذي يشغل المنصبين في حديث مع صحيفة “أوغسبورغر ألغيمايني” الصادرة الثلاثاء “أرى أنه من غير المسؤول أن يتجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في أماكن ضيقة في بلدان مصنفة على انها خطرة بسبب متحورة دلتا شديدة العدوى”.

ويأتي هذا الطلب قبل ساعات من القمة المنتظرة بين ألمانيا وانجلترا في ويمبلي ضمن منافسات الدور ثمن النهائي، والتي ستقام امام قرابة 45 الف متفرج، اي ما يعادل نصف السعة الاستيعابية للملعب.

من المتوقع ان يرتفع هذا العدد الى 60 الف في مبارتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية التي يستضيفها الملعب ذاته.

في ألمانيا حيث تقام المباريات في ميونيخ، يستقبل ملعب “أليانز أرينا” زهاء 14 ألف مشجع بسعة استيعابية تبلغ 20 في المئة.

واعتبر سيهوفر ان قاعدة الـ20 في المئة يجب ان تكون “المعيار” في جميع المباريات.

تشهد بريطانيا ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا بسبب متحورة “دلتا” التي ظهرت اولاً في الهند.

صنفت ألمانيا المملكة من بين البلدان المتأثرة بالمتحورات، مما يقلل من إمكانية السفر بين البلدين. يجب على الألمان أو المقيمين في ألمانيا العائدين من بريطانيا الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا، بما في ذلك أولئك المحصنين والذين تم تطعيمهم.

أعربت المستشارة أنغيلا ميركل أكثر من مرة عن قلقها من المخاطر التي تشكلها البطولة القارية لناحية انتشار متحورة “دلتا” وأسفت لعدم وجود تنسيق على المستوى الأوروبي بشأن القيود التي سيتم فرضها على المسافرين القادمين من الدول المعرضة للخطر.

وتُعتبر متحورة “دلتا” مسؤولة عن قرابة نصف الاصابات الجديدة في المانيا، وفقًا لتقارير إعلامية قريبة من لوثار كوخ رئيس معهد روبرت كوخ للرقابة الصحية.

ومع ذلك، فقد انخفضت حالات الإصابة الجديدة بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة. يوم الثلاثاء، كشف المعهد عن 404 حالة في غضون 24 ساعة، بينما تلقى 54 في المئة من الألمان البالغين جرعة واحدة على الأقل من اللقاح و 36 في المئة باتت لديهم مناعة كاملة. – (أ ف ب)