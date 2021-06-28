كأس أوروبا: رونالدو فخور بمشوار منتخب بلاده

لشبونة – اعتبر نجم البرتغال كريستيانو رونالدو بأن خروج منتخب بلاده من الدور ثمن النهائي لكأس اوروبا لكرة القدم جاء مبكرا لكنه اعرب عن “فخره” بمشوار حامل اللقب في البطولة القارية.

وخرجت البرتغال بطلة النسخة الماضية عام 2016 في فرنسا من البطولة بعد سقوطها أمام بلجيكا بهدف نظيف الاحد.

وقال رونالدو (36 عاما) على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به “لم نحقق النتيجة التي كنا نتمناها ونغادر البطولة مبكرا”.

لكنه اضاف “نحن فخورون بالمشوار الذي حققناه، لقد بذلنا قصارى جهودنا للاحتفاظ بكأس اوروبا وقد اثبتت هذه المجموعة بأنها لا تزال قادرة على جلب السعادة الى الشعب البرتغالي”.

وتابع رونالدو الذي سجل 5 اهداف في البطولة الاوروبية ليعادل الرقم القياسي في عدد الاهداف الدولية المسجل ايضا باسم الايراني علي دائي (109) “تهانينا الى بلجيكا والى سائر المنتخبات المتبقية في البطولة. في ما يتعلق بنا، سنعود أقوى”.

– (أ ف ب)