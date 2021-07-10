كأس أوروبا: معاقبة المجر بثلاث مباريات خلف أبواب موصدة بسبب جمهورها

باريس – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الجمعة عن معاقبة الاتحاد المجري بإجبار منتخبه الوطني على خوض ثلاث مباريات من دون جمهور، بينها واحدة مع وقف التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 100 ألف يورو وذلك بسبب “التصرف التمييزي لجمهوره” خلال مبارياته الثلاث في كأس أوروبا التي تختتم الأحد.

وقال “ويفا” في بيان إن لجنة الأخلاقيات والانضباط فرضت على الاتحاد المجري “اللعب خلف أبواب موصدة مبارياته الثلاث المقبلة المقررة على أرضه في مسابقات ويفا، على أن تكون الثالثة مع وقف التنفيذ لفترة اختبار مدتها عامين وتبدأ من تاريخ القرار”.

وحدد “ويفا” أن العقوبة لا تنطبق على مباريات تصفيات مونديال قطر 2022 لأنها ضمن نطاق صلاحيات الاتحاد الدولي “فيفا” وليس الاتحاد القاري.

ووجّه الجمهور المجري الذي استضاف اثنتين من مبارياته الثلاث في دور المجموعات من كأس أوروبا في بودابست أمام مدرجات ممتلئة بالكامل، هتافات عنصرية ضد اللاعبين السود لمنتخب فرنسا بطل العالم (1-1) خلال الجولة الثانية.

ورفع الجمهور المجري لافتات معادية للمثليين خلال المباراتين الأخريين ضد البرتغال حاملة اللقب (صفر-3) في الجولة الأولى، وألمانيا (2-2) في الجولة الثالثة الأخيرة التي أقيمت على ملعب “أليانز أرينا” في ميونيخ.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن مشجعي المجر وجّهوا هتافات مناهضة للمثليين إلى المشجعين الألمان قبل انطلاق المباراة بين البلدين.

وشاهد صحافي من فرانس برس كان متواجداً في الملعب، مشجعي المنتخبين، بينهم ألماني يرتدي زياً بألوان قوس قزح (المخصصة لدعم المثليين)، يخوضون نقاشاً غاضباً في ما بينهم استدعى تدخل الشرطة.

وجاء ذلك في أعقاب رفض “ويفا” السماح لسلطات مدينة ميونيخ الألمانية بإضاءة ملعب “أليانز أرينا” بألوان قوس قزح تضامناً مع مجتمع المثليين في المجر، ما عرّضه والسلطات المجرية إلى انتقادات.

ورداً على ذلك، حضر مشجعون إلى الملعب مرتدين أزياء تحمل تلك الألوان، واقتحم أحد مشجعي ألمانيا ارض الملعب بعلم قوس قزح أثناء عزف النشيد الوطني المجري. – (أ ف ب)