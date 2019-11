كأس أوروبا 2020: القرعة تبدأ العد التنازلي لبطولة مثيرة للجدل

بوخارست – تستضيف العاصمة الرومانية بوخارست السبت قرعة كأس أوروبا 2020 في ظل تعالي الاصوات المنتقدة للنظام الجديد للبطولة التي ستقام للمرة الاولى في 12 مدينة في 12 بلدا على امتداد القارة العجوز.

وتضم البطولة 24 منتخبا للمرة الثانية فقط بعد نسخة فرنسا 2016، بعد أن كان العدد محصورا بـ16، وسيعود مبدأ الاستضافة لدولة أو اثنتين فقط مع استضافة ألمانيا لنسخة 2024.

