كأس الاتحاد الآسيوي: تقديم الجولة الثانية لمنطقة غرب آسيا

كوالالمبور – تقام يومي الاثنين والثلاثاء منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات من كأس الاتحاد الآسيوي 2020 في منطقة غرب آسيا.

ويشهد يوم الاثنين أربع مباريات ضمن المجموعتين الأولى والثانية، في حين تقام يوم الثلاثاء مباراتين في المجموعة الثالثة.

ويقوم التقرير التالي بعمل تقديم ملخص لمباريات هذه الجولة المنتظرة التي تنشد فيها الفرق المشاركة لظهور ثان يحقق التطلعات والآمال في مشوار المنافسة على حصد إحدى بطاقتي التأهل عن الدور الآول.

ويتأهل إلى قبل نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

|| الإجتماع التنسيقي || عقد قبل قليل الإجتماع التنسيقي لمباراتنا مع الأنصار اللبناني ، وتم خلاله عرض الزي الرسمي لكلا الفريقين ، وجرى خلال الإجتماع ترتيب الأمور الفنية والأمنية للمباراة.#الفيصلي_الأنصار#الفيصلي #الطريق_نحو_الثالثة#RoadToThird#AFCCup2020 pic.twitter.com/jcoQ3QpaDP — الفيصلي الأردني (@ALFAISALYSCJO) February 23, 2020

المجموعة الأولى

في المجموعة الأولى يأمل العهد اللبناني حامل اللقب في تحقيق الفوز الثاني عندما يحل ضيفاً على المنامة البحريني الطامح لتسجيل انتصاره الأول في اللقاء الذي يقام على ستاد مدينة خليفة الرياضية يوم الاثنين.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً هلال القدس الفلسطيني مع مع الجيش السوري على ستاد الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمان.

ويتصدر العهد ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة لكل من الجيش والمنامة، في حين لا زال رصيد هلال القدس خالياً من النقاط.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الاثنين 9 آذار/مارس حينما يلعب العهد مع الجيش في بيروت، والمنامة مع هلال القدس في رام الله.

وكانت الجولة الأولى شهدت بعد فوز العهد على هلال القدس 2-1 في بيروت، وتعادل الجيش مع المتنامة 0-0 في الشارقة.

المنامة (البحرين) – العهد (لبنان)

الاثنين 24 شباط/فبراير

الملعب: مدينة خليفة الرياضية، مدينة عيسى

التوقيت: الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي (توقيت غرينتش +3)

هلال القدس (فلسطين) – الجيش (سوريا)

الاثنين 24 شباط/فبراير

الملعب: ستاد الملك عبدالله، عمان

التوقيت: الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي (توقيت غرينتش +2)

المجموعة الثانية

وفي المجموعة الثانية يسعى نادي الكويت الكويتي إلى تعزيز صدارته حينما يواجه الوثبة السوري الذي يأمل بتحقيق الفوز الأول له في المسابقة خلال اللقاء الذي يجمعهما الاثنين على ستاد الوصل في دبي.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً الأنصار اللبناني الطامح بالتعويض مع ضيفه الفيصلي الأردني على ستاد المدينة الرياضية في بيروت.

ويتصدر الكويت ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة لكل من الفيصلي والوثبة، في حين لا زال رصيد الأنصار خالياً من النقاط.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء 10 آذار/مارس حيث يلتقي الفيصلي مع الكويت في عمان، والوثبة مع الأنصار في الفجيرة.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الكويت على الأنصار 1-0 في الكويت، وتعادل الفيصلي مع الوثبة 0-0 في عمان.

الوثبة (سوريا) – الكويت (الكويت)

الاثنين 24 شباط/فبراير

الملعب: ستاد زبيل، دبي

التوقيت: الساعة 6:45 مساء بالتوقيت المحلي (توقيت غرينتش +4)

الأنصار (لبنان) – الفيصلي (الأردن)

الاثنين 24 شباط/فبراير

الملعب: ستاد المدينة الرياضية، بيروت

التوقيت: الساعة 7:00 عصراً بالتوقيت المحلي (توقيت غرينتش +2)

المجموعة الثالثة

وأخيراً في المجموعة الثالثة، يسعى كل من القادسية الكويتي وظفار العماني لفض شراكة الصدارة فيما بينهما خلال المواجهة التي ستقام الثلاثاء على ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.

وفي المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة التي ستجري يوم الثلاثاء أيضاً، يرفع فريقا الجزيرة الأردني والرفاع البحريني شعار التعويض حينما يتقابلان على ستاد عمان الدولي في عمان.

ويتصدر القادسية ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحد، بفارق الأهداف أمام ظفار، في حين لا زال رصيد الرفاع والجزيرة خالياً من النقاط.

وتقام مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الاثنين 9 آذار/مارس، حيث يلتقي الرفاع مع ظفار في مدينة عيسى، والقادسية مع الجزيرة في الكويت.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز القادسية على الرفاع 2-1 في المنامة، وظفار على الجزيرة 1-0 في صلالة.

القادسية (الكويت) – ظفار (عمان)

الثلاثاء 25 شباط/فبراير

الملعب: ستاد جابر الأحمد الدولي – الكويت

التوقيت: الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي (توقيت غرينتش +3)

الجزيرة (الأردن) – الرفاع (البحرين)

الثلاثاء 25 شباط/فبراير

الملعب: ستاد عمان الدولي، عمان

التوقيت: الساعة 5:00 مساء بالتوقيت المحلي (توقيت غرينتش +2)