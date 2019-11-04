كأس الاتحاد الآسيوي: فوز العهد يهدي لبنان لقبا أول

كوالالمبور- أحرز العهد لقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بفوزه الإثنين بنتيجة 1-صفر على فريق 25 أبريل (نيسان) الكوري الشمالي في المباراة النهائية التي أقيمت في كوالالمبور، ليصبح أول فريق لبناني يتوج بلقب قاري في اللعبة.

وجاء الهدف الوحيد لبطل لبنان في المواسم الثلاثة الماضية، عبر رأسية الغاني عيسى ياكوبو في الدقيقة 74.

وكان العهد ثالث فريق لبناني يبلغ النهائي بعد النجمة (2005) والصفاء (2008)، في عام شهد إقامته للمرة الأخيرة بنظام الذهاب والإياب.

وخاض الفريق الكوري الشمالي جزءا كبيرا من المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد حارس مرماه آن تاي-سونغ في الدقيقة 26.

وبلغ كل من الفريقين للمرة الأولى نهائي المسابقة في نسختها الـ16.

وكرّس العهد هيمنة أندية غرب آسيا على اللقب، اذ لم يفلت منها سوى بتتويج جوهر دار التعظيم الماليزي عام 2015، بينما نالت دول وسط آسيا اللقب مرة واحدة أيضاً عبر ناساف كارشي الأوزبكي في 2011.

ولم يتلق بطل لبنان أي خسارة في مبارياته الـ11 في المسابقة، وحقق اليوم فوزه السابع مقابل أربعة تعادلات، واهتزت شباكه ثلاث مرات فقط.

وقدم العهد أداء قويا على امتداد المسابقة هذا الموسم، وتخطى منافسين أقوياء لا سيما الوحدات والجزيرة الأردنيين في طريقه الى النهائي.

وشهد الشوط الأول من مباراة اليوم سيطرة تامة للفريق اللبناني بفضل اعتماد المدرب باسم مرمر على تشكيلته الاعتيادية، بوجود الثلاثي أحمد زريق وربيع عطايا ورأس الحربة الصريح التونسي أحمد عكايشي، يساندهم صانع الألعاب محمد حيدر الى الظهيرين حسين دقيق وحسين الزين.

في المقابل، بدأ مدرب “25 أبريل” أو يون-سون اللقاء بتشكيلة دفاعية حيث احتفظ بهداف الفريق كيم يو-سونغ على دكة البدلاء، وفضل إشراك خمسة مدافعين بغرض إقفال منافذ العهد الى مرمى الحارس.

وبدأ مسلسل إضاعة فرص العهد مبكراً ومنذ الدقيقة الخامسة عندما انفرد زريق وسدد بقوة الى جانب القائم الأيسر، تلتها تسديدة قوية من عطايا أفلتها الحارس الكوري ثم صحح الخطأ بإبعاد تسديدة العكايشي (16).

وزادت معاناة الفريق الكوري الشمالي بعدما طرد الحكم السريلانكي ديلان بيريرا الحارس آن تاي-سونغ لعرقلته زريق المنفرد تماماً اثر تمريرة من دقيق، لينال ركلة حرة سددها نور منصور فوق المرمى (29).

ومع تشديد العهد ضغطه خلّف مساحات في خط دفاعه فدفع المدرب الكوري بلاعبه كين يو سينغ بهدف استثمار الثغرات.

ومن هجمة منسقة وصلت الكرة عن الجهة اليسرى الى زريق الذي مرر كرة الى العكايشي الذي فشل في وضعها في المرمى الخالي (40).

وبدا أن الفريق اللبناني يفتقد الى اللمسة الأخيرة، إلا ان المدرب مرمر حافظ على التشكيلة ذاتها ليستمر إهدار الفرص، فسدد زريق من بعيد كرة قوية علت المرمى (50)، وجرب محمد حيدر الوصول الى شباك “25 أبريل” من ركلة حرة أوقفها الحارس الكوري البديل سين تاي-سونغ (55).

ولاقى لاعبو العهد صعوبة في اختراق الدفاع الكوري الشمالي المتكتل في منطقته، الى أن وصلت الكرة الى حسين دقيق الذي لعبها عرضية، بخطفها اللاعب الغاني برأسه الى الزاوية اليمنى العليا للمرمى (74).

وحاول الفريق الكوري الشمالي تدارك الموقف من دون أن ينجح لاعبوه في تهديد مرمى الحارس مهدي خليل على نحو جدي، بينما لاحت للعهد فرصة خطرة أخيرة بتسديدة من زريق ارتدت من القائم الأيسر، ووصلت الى البديل حسين منذر الذي أطاحها خارج المرمى (90). -(أ ف ب)