كأس الاتحاد الآسيوي: ملخص الجولة الثانية لمنطقة غرب آسيا

كوالالمبور – انقضت الجولة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2020 التي يستعرض من خلالها الموقع الرسمي العربي للاتحاد أبرز ما جاء فيها من نتائج على مستوى أندية غرب القارة.

المجموعة الأولى: الجيش والمنامة في المقدمة

حقق الجيش السوري فوزاً صعباً على فريق هلال القدس 1-0 في عمان وهي النتيجة ذاتها التي آلت إليها مواجهة المنامة البحريني والعهد اللبناني وفيها تفوق الأول على ضيفه حامل اللقب على ستاد مدينة خليفة الرياضية.

ويتصدر الجيش والمنامة الترتيب برصيد 4 نقاط لكل منهما، فيما يحل العهد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، في حين لا زال رصيد هلال القدس الفلسطيني خال من النقاط.

ويدين الجيش بالفوز إلى لاعبه محمد الواكد الذي وقع على هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول ليرفع الفريق السوري رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بعد أن تساوى في كل شيء مع المنامة.

في المقابل انتظر المنامة البحريني حتى الدقيقة 69 ليخطف هدف الفوز الأول له عبر لاعبه عيسى العنزي الذي ألحق مع زملائه الخسارة بحامل اللقب فريق العهد اللبناني الذي لم تفلح محاولاته في التعديل.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز العهد على هلال القدس 2-1 في بيروت، بينما انتهت مواجهة الجيش والمنامة بدون أهداف في اللقاء الذي جمعهما في الشارقة.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الإثنين 9 آذار/مارس حينما يلعب العهد مع الجيش في بيروت والمنامة مع هلال القدس في رام الله.

المجموعة الثانية: الكويت يقبض على الصدارة

على الرغم من محاولاتهما المتكرر في خطف الفوز والنقاط الثلاث، إلا أن الكويت والكويتي والوثبة السوري اقتنعا بالتعادل السلبي 0-0 في نهاية المطاف خلال المواجهة التي أقيمت على ستاد زعبيل في دبي.

لكن على الجانب الآخر، حفلت مواجهة الأنصار اللبناني وضيفه الفيصلي بالندية والإثارة بعد أن شهد اللقاء الذي أقيم في بيروت تسجيل 7 أهداف وكان الفوز فيها من نصيب الأنصار بأربعة مقابل ثلاثة للفريق الأردني.

تقدم الفيصلي أولاً عبر أنس جبارات (10)، لكن الأنصار رد بثلاثية حملت إمضاء حسن معتوق (16) و الحاج مالك (42) وحسن شعيتو (51)، وعاد الفيصلي وقلص الفارق وتعادل بواسطة المتألق أحمد العرسان (61، 82)، لكن السنغالي الحاج مالك خطف هدف الفوز الثمين عبر ضربة جزاء (90+4).

ويتصدر الكويت ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط يليه الأنصار ولديه 3 نقاط ثم الوثبة ثالثاً بنقطتين، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند نقطة فقط في المركز الرابع.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز الكويت على الأنصار 1-0، وتعادل الوثبة مع الفيصلي بدون أهداف.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء 10 آذار/مارس حيث يلتقي الفيصلي مع الكويت في عمان والوثبة مع الأنصار في الفجيرة.

المجموعة الثالثة: خطوة للرفاع

منحت ثنائية علي حرم (7) ومحمد صالح (90+2) فريق الرفاع البحريني العلامة الكاملة من المواجهة التي جمعته مع ضيفه الجزيرة الأردني على ستاد عمان الدولي.

وتأجلت المباراة الثانية في المجموعة والتي كان من المقرر أن تجمع بين القادسية الكويتي وظفار العماني على ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، وذلك بسبب إيقاف الأنشطة الرياضية في الكويت في مواجهة انتشار فايروس كورونا العالمي.

ويتصدر القادسية ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحد بفارق المواجهات المباشرة والأهداف أمام الرفاع وظفار، في حين بقي رصيد الجزيرة خالياً من النقاط.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز القادسية على الرفاع (2-1) وظفار العماني على الجزيرة (1-0).

وتقام مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الأثنين 9 آذار/مارس بلقاء الرفاع مع ظفار في مدينة عيسى، والقادسية مع الجزيرة في الكويت.