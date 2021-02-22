كأس الاتحاد الافريقي: الرجاء وبيراميدز في مجموعة واحدة

جوهانسبرغ – وقع الرجاء البيضاوي المغربي القوي في مجموعة واحدة مع بيراميدز المصري وصيف النسخة الماضية من كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، بحسب القرعة التي سحبت الاثنين.

وكان الرجاء، حامل لقب 2018، قد فشل بالتأهل الى دور المجوعات للمسابقة الاولى دوري الابطال، فتابع مشواره في الرديفة كأس الاتحاد.

وإلى بيراميدز وصيف النسخة الماضية لخسارته بهدف أمام نهضة بركان المغربي، سيتواجه الرجاء مع نكانا الزامبي والفائز بين نامونغو التنزاني وبريمير دي أغوستو الانغولي في المجموعة الرابعة.

ووقع نهضة بركان حامل اللقب ووصيف النسخة قبل الاخيرة مع جاره شبيبة القبائل الجزائر، إلى كوتون سبورت الكاميروني ونابسا ستارز الزامبي.

وتشهد المجموعة الاولى مواجهات قوية بين انييمبا النيجيري حامل لقب دوري الابطال مرتين ومثله وفاق سطيف الجزائري بالاضافة الى أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي والاهلي بنغازي الليبي.

ويحتاج النجم الساحلي التونسي بطل 2006 و2015 الى تخطي عقبة يونغ بافالوز الإسواتيني للتأهل الى مجموعة ثالثة تضم مواطنه الصفاقسي حامل اللقب 3 مرات مع ساليتاس البوركينابي وجاراف السنغالي.

في ما يلي القرعة:

– المجموعة الأولى: إنييمبا (نيجيريا)، وفاق سطيف (الجزائر)، أورلاندو بايرتس (جنوب افريقيا)، الأهلي بنغازي (ليبيا)

– المجموعة الثانية: نهضة بركان (المغرب، حامل اللقب)، شبيبة القبائل (الجزائر)، كوتون سبورت (الكاميرون)، نابسا ستارز (زامبيا)

– المجموعة الثالثة: النجم الساحلي (تونس) أو يونغ بافالوز (إسواتيني)، الصفاقسي (تونس)، ساليتاس (بوركينا فاسو)، جاراف (السنغال)

– المجموعة الرابعة: الرجاء البيضاوي (المغرب)، بيراميدز (مصر، وصيف حامل اللقب)، نكانا (زامبيا)، نامونغو (تنزانيا) أو بريميرو دي أغوستو (أنغولا)

* تقام المباريات في 10 و17 اذار/مارس، و4 و11 و21 و28 نيسان/ابريل. يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى ربع النهائي. – (أ ف ب)