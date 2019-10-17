كأس السيدات للكارتنغ ينطلق الجمعة

عمان – الغد – ينطلق عند الساعة الثالثة عصر يوم غد الجمعة، كأس السيدات للكارتنغ والذي تنظمه حلبة منجا الدولية بمشاركة واسعه من عدد من السائقات اللواتي سيتنافسن على المراكز والألقاب.

وبدأت فكرة هذا السباق عام 2017 لتشجيع فئة الاناث بالمشاركة في رياضة السيارات عن طريق سباقات الكارتنج،حيث تكون السيارات مقدمة من الحلبة و متساوية في القوة و المواصفات.

في هذا السباق، ذكر مدير حلبة منجا السائق الدولي حمزة ديراني أن هذا السباق لا يتوجب فيه الخبرة المسبقة، حيث يكون الاشتراك مفتوح للجميع من الأعمار 15 فما فوق لمدة شهر كامل من خلال إتمام جولة كارتنج لتسجيل نتيجة وأضاف ديراني:” في نهاية المدة يتم إختيار أسرع 50 متسابقة ليتأهلن للسباق النهائي لتحدي بعضهن البعض و تصفية السائقات من خلال سلسلة سباقات في نفس اليوم لتتوج الأوائل في نهاية الحدث.

ويقول مدير الفعاليات في حلبة منجا الدولية، هيثم نزال: “في كل سنة يزداد عدد المشاركات ونلاحظ أداء أفضل خلال التجارب. سباق هذا العام سيكون مميز جداً حيث سجلت أكثر من 140 سائقة وهو أكبر عدد وصل إليه كأس السيدات منذ انطلاقه”.

واتم: “النتائج خلال التجارب متقاربة جداً في المراكز الاولى، ما سيجعل المنافسة في السباق النهائي قويه جداً، نسخة هذا العام من كأس السيدات للكارتنغ تتميز بوجود جوائز بقيمة 3500 دينار، توزع للمراكز الثلاثة الأولى في نهاية السباق”.