كأس العالم.. غانا تفوز على كوريا الجنوبية في مباراة مجنونة

نجح المنتخب الغاني في الفوز على نظيره الكوري الجنوبي 3 /2، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة بكأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وحصد المنتخب الغاني أول ثلاث نقاط له في البطولة بعد خسارته أمام البرتغال 2/3، فيما تجمد رصيد المنتخب الكوري الجنوبي عند نقطة واحدة، في انتظار ما ستسفر عنه المباراة الثانية بالمجموعة والتي تجمع ما بين البرتغال وأوروجواي.

وتقدم المنتخب الغاني عن طريق محمد ساليسو في الدقيقة 24، قبل أن يضيف محمد قدوس الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 58 سجل تشو جوي سانج الهدف الأول للمنتخب الكوري الجنوبي، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 68 سجل محمد قدوس الهدف الثالث للمنتخب الغاني. – (د ب أ)