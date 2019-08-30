كأس العالم لكرة السلة تنطلق اليوم.. والمنتخب الوطني يستعد لملاقاة الدومينيكان غدا

عمان – الغد – تنطلق اليوم منافسات نهائيات كأس العالم 2019 لكرة السلة في الصين وتستمر حتى الخامس عشر من الشهر الحالي، في 8 مدن، كل منها سيستضيف واحدة من مجموعات الدور الأول.

ويشارك المنتخب الوطني في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، وحل في المجموعة السابعة التي تقام منافساتها في مدينة شينجن، وتضم أيضا منتخبات فرنسا وألمانيا وجمهورية الدومينيكان.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة في الساعة الحادية عشرة ظهر يوم غد بتوقيت الأردن (الرابعة والنصف بتوقيت الصين)، أمام المنتخب الدومينيكاني، في مباراة سترسم معالم مسيرة الفريق في البطولة.

وأجرى المنتخب الوطني أمس تمرينه على ملعب مركز خليج شينجن الرياضي الذي تقام عليه مباريات المجموعة ويتسع لأكثر من 12 ألف متفرج، وذلك بحضور رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان.

ووفقا لما ذكره المدير الإداري للمنتخب محمد الدباس، تدرب اللاعبون بمعنويات مرتفعة قبل يوم واحد من انطلاق مشوارهم في النهائيات، حيث ترتكز التدريبات على الشقين البدني والتكيتيكي، بقيادة المدرب الأميركي جوي ستايبينغ ومساعديه زيد الخص وكيلتون تومسون، ومدرب اللياقة البدنية جايسون أرنولد.

وحضر الدباس إلى جانب عضو اللجنة المؤقتة للاتحاد صليبا العمش، الاجتماع الفني للمجموعة السابعة والذي جرى خلاله التركيز على تعليمات البطولة، وسيجري المنتخب الوطني تدريبه الأخير اليوم، يليه مؤتمر صحفي للمدرب ستايبينغ وأحد نجوم المنتخب الوطني. وبعد انتهاء تمارين أمس، قام نجوم المنتخب الوطني، بالتقاط الصور الرسمية الخاصة بالاتحاد الدولي.

وكان المنتخب الوطني قد أعلن في وقت سابق تشكيلته الرسمية النهائية التي سيخوض منافسات المونديال الصيني، وتتكون من محمود عابدين وفريدي ابراهيم وجوردان الدسوقي ودار تاكر وأمين أبو حواس وأحمد حمارشة وموسى العوضي وأحمد عبيد وزيد عباس ويوسف أبو وزنة ومحمد شاهر وأحمد الدويري.

وقرر الجهاز الفني استبعاد مالك كنعان وزين النجداوي الذي لم يمنحه الاتحاد الدولي للكرة السلة الضوء الأخضر لتمثيل الأردن في البطولات الرسمية، لكن اللاعبين الإثنين سيتواجدان مع المنتخب طوال فترة البطولة.

الاستعدادات للنهائيات متواصلة من كافة الفرق التي أعلنت عن تشكيلاتها الرسمية النهائية، لا سيما منتخبات المجموعة السابعة التي يتمنى خلالها المنتخب الوطني تحقيق أول فوز له بتاريخ مشاركته بالبطولة.

وفي المشاركة الأولى لـ”صقور النشامى” في كأس العالم قبل 9 أعوام في تركيا، خسر الفريق جميع مبارياته في الدور الأول أمام منتخبات أستراليا وأنغولا وصربيا والأرجنتين وألمانيا.

وأقيم أمس في بكين حفل افتتاح للبطولة، حضره الرئيس الصيني شي جينبينغ، واشتمل الحفل على عروض فنية متنوعة واستعراض لأسماء الدول والمنتخبات المشاركة.

نظام البطولة

تم رفع عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم من 24 إلى 32، بعدما تغير أيضا نظام التصفيات التي أصبحت تقام على مدار 6 نوافذ مقسمة على عام ونصف العام، واستفادت آسيا على وجه الخصوص من النظام الجديد، فحصلت على 7 مقاعد إضافة إلى مقعد البلد المضيف الصين.

وزعت المنتخبات الـ32 بموجب القرعة إلى 8 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وبنهاية الدور الأول، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الثاني، حيث يلعب مباراتين إضافيتين مع منتخبين آخرين متأهلين عن مجموعة أخرى، علما بأن نتائجه في الدور الأول تنتقل للثاني، أما صاحبا المركزين الثالث والرابع والدور الأول، فينتقلان لأدوار تحديد المراكز من 17 إلى 32، من خلال خوض مباراتين إضافيتين، مع منتخبين آخرين من مجموعة أخرى حلا في المركزين نفسيهما.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بالدور الثاني، إلى دور الثمانية الذي يقام بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة.

وعلى ضوء نتائج البطولة، تتأهل 7 منتخبات مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تقام العام المقبل في طوكيو، وهذه المنتخبات هي، أفضل منتخبين في أوروبا، وأفضل منتخبين في الأميركيتين، وأفضل منتخب في كل من آسيا وافريقيا وأوقيانيا.

وجاءت نتائج القرعة على نحو التالي:

المجموعة الأولى: ساحل العاج وبولندا وفنزويلا والصين

المجموعة الثانية: روسيا والارجنتين وكوريا الجنوبية ونيجيريا

المجموعة الثالثة: اسبانيا وإيران وبورتوريكو وتونس

المحموعة الرابعة: انغولا والفلبين وايطاليا وصربيا

المجموعة الخامسة: تركيا وتشيكيا والولايات المتحدة واليابان

المجموعة السادسة: اليونان ونيوزلندا والبرازيل ومونتينيغرو

المجموعة السابعة: الدومنيكان وفرنسا والمانيا والاردن

المجموعة الثامنة: كندا والسنغال وليتوانيا وأستراليا

رئيس جديد للفيبا

إلى ذلك، أقيمت أمس في بكين اجتماعات الهيئة العمومية للاتحاد الدولي (فيبا) على هامش نهائيات كأس العالم، بحضور 156 اتحادا وطنيا.

وتم انتخاب المالي هاماني نيانج رئيسا جديدا للاتحاد الدولي للسنوات الأربع المقبلة (2019 إلى 2023)، وسبق لنيانج أن كان نائبا لريس الاتحاد الدولي ورئيسا للاتحاد الافريقي من 2014 إلى 2019، علما بأنه سبق لو تولي منصب رئيس اتحاد السلة المالي، ووزير الرياضة.

ويضم مجلس الاتحاد الدولي الجديد كل من سليستين أدجانوهون (بنين)، جان ميشاشل راماروسون (مدغشقر)، مايكل أوكيفي (كندا)، مارسيلو لويس بدويا موتو (باراجواي)، أوسي ريتشاردز (جزر فيرجين)، يوكو ميتسويا (اليابان)، إريك ثوهير (إندونيسيا)، كارمن توكالا (رومانيا)، جان بيير سيوتات (فرنسا)، أنتي ريتينج (فنلندا)، أستيريوس زيوس (اليونان)، كارو ليلاي (غينيا الجديدة) وديفيد ريد (أستراليا).

وكان رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان، قد أعلن أول من أمس استقالته من رئاسة اتحاد غرب آسيا لعدم تفرغه للمنصب، مؤكدا أن كامل تركيزه ينصب على منصبه كرئيس للجنة المؤقتة لاتحاد السلة.

كنعان يشكر الجمهور

من جهة ثانية، قدم لاعب المنتخب الوطني مالك كنعان الشكر الجمهور على دعمه له بعدما قرر الجهاز الفني استبعاده من القائمة النهائية المشاركة في المونديال.

وكتب كنعان أمس على صفحته الشخصية بمنصة “فيسبوك: “أؤمن بحقيقة أن هناك سببا لحدوث كل شيء، وما حدث يظهر الدعم والحب الذي منحتموني إياه في الأيام الماضية، ولهذا أريد أن أشكركم جميعا على دعمكم، وماذا ما يشحعني على الاستمرار، دعونا نشجع زملائي وندعو لهم التوفيق في المباريات المقبلة”.

وأثار استبعاد كنعان من القائمة النهائية تعاطف واستغراب جمهور كرة السلة الأردنية، لما يحظى به اللاعب من شعبية جارفة، ولما قدمه من جهود لافتة في المباراتين الأخيرتين بالتصفيات أمام الصين نيوزيلندا.

رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد السلة محمد عليان إلى جانب مدرب المنتخب الوطني جوي ستايبينغ أمس -(اللجنة الأولمبية الأردنية)