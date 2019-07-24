عمان – الغد – وصل صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأردنية عمان، كأس العالم لكرة السلة، وذلك ضمن جولته العالمية التي تسبق افتتاح منافسات “مونديال بكين” يوم 31 آب (أغسطس) المقبل في الصين.

وأكمل الاتحاد الأردني لكرة السلة كافة التجهيزات اللوجستية والتنظيمية لإستضافة كأس العالم، الذي سيتم عرضه للجمهور في موقع جبل القلعة الأثري يوم غد الخميس من الساعة الخامسة حتى الثامنة مساءً.

وأشار الأمين العام لاتحاد كرة السلة، نبيل أبو عطه، على أهمية زيارة كأس العالم إلى الأردن، مؤكداً أن ذلك هو مؤشر على تطور كرة السلة الأردنية وحرص الاتحاد الدولي للعبة على عقد الفعاليات المختلفة، وتسليط الضوء على كرة السلة الأردنية.

وقال نبيل أبو عطا في تصريحات لموقع اللجنة الأولمبية الأردنية: “نحن سعداء جداً بهذه الزيارة وهي فرصة كبيرة للجمهور الأردني لالتقاط الصور مع كأس العالم، كل الأمور التنظيمية أصبحت جاهزة لتوفير الراحة أمام الزوار من خلال تنظيم عمليات الدخول إلى موقع جبل القلعة وتوفير الحماية الخاصة للكأس أيضاً”.

وسيحضر حفل استعراض كأس العالم نجوم المنتخب الوطني للرجال والسيدات، وهي فرصة اخرى للجماهير من اجل التقاط الصور التذكارية مع هؤلاء النجوم.

وانطلقت جولة كأس العالم العالمية يوم ٢٣ أيار (مايو) الماضي من العاصمة الصينية “بكين”.

ونجح منتخبنا الوطني لكرة السلة في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى عام 2010، حيث كانت قرعة كأس العالم المقبلة قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات جمهورية الدومينيكان وفرنسا وألمانيا.