كأس العالم للأندية في ثوبها الجديد تجذب اهتمام الشركات

الدوحة – قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه تلقى تسعة عروض للحصول على الحقوق التجارية لبطولة كأس العالم للأندية الموسعة والتي ستشمل 24 فريقا.

وستقام النسخة الأولى من البطولة في نظامها الجديد في الصين عام 2021.

وأبلغ جياني إنفانتينو رئيس الفيفا الصحفيين في الدوحة يوم الجمعة ”حتى يوم أمس تلقينا تسعة عروض وهذا أكثر مما توقعت ويظهر حجم الاهتمام التجاري الهائل“.

وتسمح الحقوق للشركات بضمان الرعاية والإعلان والبث التلفزيوني واتفاقات إعلامية بالنيابة عن الفيفا.

وتختتم النسخة الحالية من البطولة بمشاركة سبعة أندية يوم السبت حيث يلتقي ليفربول بطل أوروبا مع فلامنجو البرازيلي في النهائي.

ولم تحظ كأس العالم للأندية باهتمام كبير في أوروبا لكن إنفانتينو يتوقع أن يجذب النظام الجديد اهتماما جماهيريا وتجاريا أكبر.

وأضاف ”اتخذنا قرارا كبيرا ومهما وستصبح كأس العالم للأندية أفضل مسابقة على مستوى الأندية في العالم“.(رويترز)