كأس العالم 2022.. أربع مواجهات حاسمة الجمعة تحدد الفرق المستمرة في البطولة

تقام اليوم الجمعة، أربع مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات مباريات كأس العالم 2022، تجمع منتخبات، إيران وويلز، قطر والسنغال، هولندا والإكوادور، وإنجلترا وأميركا.

وتكتسب مباريات اليوم أهمية بالغة، كونها ستحدد بشكل كبير الفرق التي ستستمر في البطولة وتلك التي ستغادر، حيث أن المنتخبات التي خسرت في مبارياتها الأولى خلال الأسبوع الماضي، ستودع البطولة إذا ما خسرت في مباريات اليوم الجمعة.

وشهد يوم أمس أربع مباريات ضمن المجموعتين السابعة والثامنة، وكانت المواجهة الأولى بين سويسرا والكاميرون، حيث التقى المنتخبان ظهرا على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة التي تضم أيضا البرازيل وصربيا، وانتهت المباراة بفوز سويسرا بهدف مقابل لا شيء.

والتقى في المباراة الثانية، منتخب الأوروغواي نظيره الكوري الجنوبي على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، ضمن مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثامنة، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، حيث حصد كل منتخب نقطة واحدة.

وفي المباراة الثالثة، استطاع منتخب البرتغال تجاوز نظيره الغاني، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة؛ بحضور أكثر من 40 ألف متفرج، وانتهت المباراة بين المنتخبين بثلاثية للبرتغال، في حين سجل منتخب غانا هدفين.

أما المواجهة الرابعة والأخيرة ليوم أمس، فكانت بين البرازيل وصربيا، في مباراة مثيرة شهدها ملعب لوسيل ضمن منافسات المجموعة السابعة، وانتهت بهدفين للبرازيل مقابل لا شيء.