كأس العالم 2022: مواجهات قوية في الدور التمهيدي للتصفيات الإفريقية

القاهرة – أسفرت قرعة الدور التمهيدي لتصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في كرة القدم 2022 في قطر والتي سحبت الإثنين في القاهرة، عن مواجهات قوية أبرزها “دربي” الجارين الليبيري والسيراليوني، والسوداني والتشادي، إضافة إلى مواجهة بوروندي وتنزانيا.

وتشهد مباريات الدربي بين ليبيريا وسيراليون ندية وإثارة كبيرتين، والأمر ذاته بالنسبة للسودان وتشاد وإن كان الأول مرشحا على الورق، لكن تراجع نتائجه في الآونة الأخيرة وفشله في حجز بطاقته إلى نهائيات كأس الأمم الافريقية في مصر يجعلان باب الاحتمالات مفتوحا.

وسيسعى السودان إلى تفادي مصيره في تصفيات النسخة العالمية الأخيرة عندما خرج من الدور الثاني على يد زامبيا بخسارته ذهابا وإيابا (صفر-1 في الخرطوم وصفر-2 في لوساكا).

وتلفت قمة بوروندي وتنزانيا الأنظار خصوصا وأن المنتخبين خاضا النسخة الأخيرة من العرس القاري في مصر وخرجا من الدور الاول بثلاث هزائم متتالية.

في المقابل، لم ترحم القرعة الممثلين العربيين الآخرين في الدور التمهيدي الصومال وجزر القمر، حيث يلتقي الأول مع زيمبابوي، والثاني مع توغو.

وتقام مباريات الذهاب والإياب للدور التمهيدي في الثاني من أيلول/سبتمبر المقبل والعاشر منه.

ويشارك 54 منتخبا في التصفيات حيث أعفيت المنتخبات الـ26 الأعلى ترتيبا في القارة السمراء بحسب تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) من خوض الدور التمهيدي الذي تشارك فيه المنتخبات الـ28 الأقل تصنيفا.

وتنضم المنتخبات الـ14 المتأهلة عن الدور التمهيدي، إلى الـ26 التي أعفيت من خوضه، في دور مجموعات توزع خلاله المنتخبات الـ40 على 10 مجموعات يتأهل أبطالها للدور النهائي الذي يقام بنظام الذهاب والإياب لتتأهل خمسة منتخبات الى النهائيات.

وستوزع المنتخبات العشرة المتأهلة إلى الدور النهائي على مستويين، الأول يضم الأعلى تصنيفا والثاني الأقل تصنيفا وعلى ضوئهما تسحب القرعة في موعد يحدد لاحقا، حيث يلتقي الأعلى تصنيفا مع الأقل تصنيفا ذهابا على أرض الأخير وإيابا على أرض الأول.

وحدد الاتحاد الإفريقي الجولات الست لدور المجموعات، فتقام الأولى في الفترة بين 23 و31 آذار/مارس المقبل، والثانية بين الأول والتاسع حزيران/يونيو، والثالثة والرابعة بين 22 و30 آذار/مارس 2021 والخامسة بين 30 آب/أغسطس و7 أيلول (سبتمبر) 2021، والسادسة الأخيرة بين 4 و12 تشرين الأول/أكتوبر من العام ذاته.

أما الدور النهائي، فيقام في 8 تشرين/الثاني 2021 ذهابا و16 منه إيابا.

وهنا قرعة الدور التمهيدي:

إثيوبيا – ليسوتو

الصومال – زيمبابوي

إريتريا – ناميبيا

بوروندي – تنزانيا

جيبوتي – إيسواتيني (سوازيلاند سابقا)

بوتسوانا – مالاوي

غامبيا – أنغولا

ليبيريا – سيراليون

موريشيوس – موزمبيق

ساو تاومي وبرنسيب – غينيا بيساو

جنوب السودان – غينيا الاستوائية

جزر القمر – توغو

تشاد – السودان

السيشيل – رواندا

أما المنتخبات المعفية من خوض الدور التمهيدي فهي: السنغال وتونس ونيجيريا والجزائر والمغرب ومصر وغانا والكاميرون والكونغو الديموقراطية وساحل العاج ومالي وبوركينا فاسو وجنوب افريقيا وغينيا والرأس الأخضر وأوغندا وزامبيا وبنين والغابون والكونغو ومدغشقر والنيجر وليبيا وموريتانيا وكينيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وزيمبابوي. – (أ ف ب)