كأس العالم.. 4 لقاءات قوية الجمعة تقودها البرتغال والبرازيل

تتواصل اليوم مباريات الجولة الحاسمة ضمن منافسات المجموعتين السابعة والثامنة من بطولة كأس العالم (فيفا) قطر 2022، تخوضها منتخبات الأوروغواي وغانا والبرتغال وكوريا الجنوبية والكاميرون والبرازيل وسويسرا وصربيا.

وخلال الفترة المسائية الأولى وضمن منافسات المجموعة الثامنة، يلعب منتخبا البرتغال وكوريا الجنوبية، المباراة الأولى على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، حيث سيبحث المنتخب الكوري الجنوبي خلال هذه المباراة عن فرصته الأخيرة لخطف بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي من نهائيات بطولة كأس العالم، وستكون كوريا الجنوبية بحاجة للفوز على البرتغال تزامنا مع عدم فوز غانا، وأن يصب فارق الأهداف في مصلحتها.

وتخوض البرتغال التي تتصدر المجموعة برصيد (6 نقاط) مباراة اليوم من دون ضغوط بعدما فازت على غانا (3 – 2) في الجولة الأولى، ثم على الأوروغواي (2 – صفر) في الجولة الثانية.

أما المباراة الثانية التي ستقام بالتزامن مع المباراة الأولى وفي ذات المجموعة، فستجمع منتخبي الأوروغواي وغانا على ملعب الجنوب ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة.

وتحتل الأوروغواي المركز الأخير في المجموعة الثامنة بنقطة واحدة من تعادلها مع كوريا الجنوبية بدون أهداف، وخسارتها أمام البرتغال بهدفين دون رد.

ويتواجد المنتخب الغاني في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط من خسارته في الجولة الأولى أمام نظيره البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفوزه في الجولة الثانية على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وخلال الفترة المسائية الثانية، تقام مباراتين من العيار الثقيل، حيث تجمع المباراة الأولى منتخبي سويسرا وصربيا، وستقام هذه المباراة على ملعب 974 ضمن منافسات المجموعة السابعة.

ويتعيّن على سويسرا تحقيق الفوز اليوم للتأهل وإذا خسرت من صربيا ستغادر المونديال، وإذا تعادلت فإنها ستخرج في حال فازت البرازيل أو تعادلت، لكن إذا فازت الكاميرون على البرازيل وحصل منتخب سويسرا على نقطة من تعادل، فسيتم تحديد المركز الثاني بفارق الأهداف.

في المقابل، سيخوض منتخب صربيا مباراة مصيرية أمام نظيره السويسري، ويجب عليه الفوز اليوم حتى يكون لديها أمل في التأهل إلى دور الستة عشر.

وستجمع المباراة الثانية لحساب ذات المجموعة، منتخبي الكاميرون والبرازيل، على ملعب لوسيل.

ويبحث المنتخب الكاميروني في هذه المباراة عن النقطة الرابعة في رصيده والكفاح من أجل التأهل للدور ثمن النهائي من المونديال، ولن يكون أمامه خيارا سوى الفوز إذا أراد التأهل على أمل أن تخدمه نتيجة مباراة سويسرا وصربيا التي تقام في نفس الوقت.

وبالمقابل لن يقبل منتخب البرازيل بالخسارة بعد أن حقق فوزين على كل من صربيا وسويسرا وجمع ست نقاط تأهل بها لثمن النهائي ويبحث عن الفوز الثالث لصدارة المجموعة وملاقاة المنتخب الحاصل على المركز الثاني في المجموعة الثامنة التي تأهل منها المنتخب البرتغالي حتى الآن.