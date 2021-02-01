كأس ايطاليا: صراع مرتقب بين إنتر ويوفنتوس في نصف النهائي

ميلانو – يتجدّد اللقاء بين الغريمين يوفنتوس وانتر في “دربي ايطاليا” عندما يلتقيان الثلاثاء على ملعب جوزيبي مياتسا في ذهاب الدور النصف النهائي من مسابقة الكأس المحلية، في حين يتطلع حامل اللقب نابولي لقطع الخطوة ما قبل الاخيرة للاحتفاظ به عندما يحلّ على أتالانتا الاربعاء.

وكان انتر أقصى غريمه وجاره ميلان من الدور ربع النهائي بفوزه عليه بنتيجة 2-1 بهدف قاتل للدنماركي كريستيان اريكسن من ركلة حرة في الوقت بدل الضائع (90+7) في مباراة شهدت طرد نجم “روسونيري” السويدي زلاتان ابراهيموفيتش.

فيما كان عبور يوفنتوس اقل صخبًا بعد تخطيه بسهولة عقبة سبال برباعية نظيفة بغياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فضل المدرب أندريا بيرلو اراحته، فيما جلس القائد جورجيو كييليني وليوناردو بونوتشي والكولومبي خوان كوادرادو على دكة البدلاء.

وتعتبر المباراة ثأرية بالنسبة لفريق المدرب اندريا بيرلو الذي وصل الى رأس الجهاز الفني للسيدة العجوز مطلع الموسم الحالي بعد أن سقط في اول مواجهة جمعته بانتر بنتيجة 2-صفر في المرحلة 18 من الدوري في 17 كانون الثاني/يناير الفائت.

وكان هذا الفوز الاول لمدرب انتر انطونيو كونتي الذي قاد يوفنتوس الى ثلاثة القاب متتالية في الدوري اعوام 2012، 2013 و2014، على حساب فريقه السابق منذ وصوله الى ميلانو في ايار/مايو 2019 بعد ان سقط في مباراتي الدوري الموسم الماضي.

وكان يوفنتوس حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب مسابقة الكأس (13 لقبا)، آخرها عام 2018، سقط في نهائي العام الماضي امام نابولي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الاصلي بالتعادل السلبي على الملعب الاولمبي في روما.

وقال بيرلو عقب الفوز على سبال “هدفنا كان التأهل وحققنا ذلك ضد فريق يلعب جيدًا (…) اللاعبون الشباب على ارض الملعب؟ يوفنتوس هو الفريق الوحيد الذي صنع فريقًا ثانيًا وأعتقد ان هذا خيار جيد”.

فيما أكد فيديريكو كييزا الذي دخل بديلا وسجل الهدف الرابع “نكترث جدًا لكأس ايطاليا ونريد أن نذهب بعيدًا في كل مسابقة نخوضها”.

اما كونتي فقال بعد الفوز على ميلان “بلغنا نصف النهائي للعام الثاني تواليًا. اللاعبون استحقوا ذلك. لعبوا بالطريقة الصحيحة من الثانية الاولى. فكرة اننا اطحنا بفريق عظيم كميلان يجعلنا سعداء حقًا”.

ويدخل الفريقان الى المواجهة بعد تحقيق كل منهما فوزًا سهلا نهاية الاسبوع في “سيري أ”، حيث اكتسح انتر ضيفه بينيفينتو برباعية نظيفة فيما تفوق يوفنتوس على سمبدوريا بنتيجة 2-صفر.

وتعتبر مسابقة الكأس فرصة مؤاتية ليوفنتوس لحصد لقب ثان هذا الموسم، بعد الكأس السوبر الايطالية على حساب نابولي منذ قرابة العشرة ايام، لاسيما وأنه يجد نفسه امام امكانية خسارة لقب الدوري المحلي للمرة الاولى منذ تسع سنوات، في ظل احتلاله المركز الرابع بفارق 7 نقاط عن ميلان المتصدر وخمس عن انتر الثاني الطامحين للقبهما الاول منذ 2011 و2010 على التوالي (يذكر ان يوفنتوس خاض مباراة اقل من قطبي ميلانو).

أما “نيراتسوري” الفائز بالكأس في سبع مناسبات فيبحث عن لقبه الاول منذ العام 2011 عندما تغلب على باليرمو في النهائي، علمًا انه خرج من نصف نهائي الموسم الماضي امام نابولي.

وستشكل مواجهتي الكأس ذهابًا وايابًا استعدادًا جيدًا ليوفنتوس لمنافسات الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا، إذ يحل على بورتو البرتغالي في 17 الشهر الحالي.

اما انتر فقد خرج من المنافسة قاريًا بعد احتلاله المركز الاخير في مجموعته في دوري الابطال.

ويصطدم طموح نابولي في البقاء على المسار الصحيح للمحافظة على لقبه بأتالانتا العنيد الطامح للقبه الثاني في المسابقة بعد الاول في 1963.

ويحل فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني على الفريق الجنوبي على ملعب “دييغو ارماندو مارادونا” الاربعاء قبل لقاء الاياب اليوم ذاته من الاسبوع المقبل.

وكان أتالانتا أزاح لاتسيو حامل لقب نسخة العام 2019 من ربع النهائي بفوز مثير بنتيجة 3-2، رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 57 عندما كان النتيجة تشير الى التعادل 2-2 اثر طرد الارجنتيني خوسيه لويس بالومينو.

اما نابولي الطامح للقبه السابع فلم يواجه صعوبة امام سبيتسيا بعد أن أنهى الشوط الاول متقدمًا برباعية نظيفة قبل ان تتلقى شباكه هدفين في الشوط الثاني.

ويدخل فريق المدرب جينارو غاتوزو المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه على بارما بهدفين نظيفين نهاية الاسبوع فيما سقط اتالانتا بنتيجة 3-1 امام لاتسيو.

وقال غاتوزو عقب الفوز على سبيتسيا “استحقنا التأهل وشكرت الفريق على هذا الاداء”.

ويتطلع نابولي لتكرار تفوقه على خصمه بعد ان اكتسحه بنتيجة 4-1 في المرحلة الرابعة من منافسات الدوري في منتصف تشرين الثاني/اكتوبر الفائت. – (أ ف ب)