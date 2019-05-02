“كأس بنت الريح” لفروسية القفز عن الحواجز تنطلق اليوم

عمان- الغد– تنطلق اليوم بطولة “كأس بنت الريح” لفروسية القفز عن الحواجز، التي تقام بمناسبة عيد ميلاد الفارسة الهاشمية سمو الأميرة هيا بنت الحسين، والتي تنظمها رابطة اللاعبين الدوليين الأردنيين الثقافية ونادي الجواد العربي، وعلى ميدان نادي الجواد.

وأشارت أمين سر الرابطة نارين الحاج طاس، ان البطولة هي احتفاء بعطاء سمو الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة مجلس إدارة الرابطة، “وقد سعينا من خلال هذه الفعالية إلى جمع كافة مؤسسات ومبادرات سموها، وتم إطلاق اسم “كأس بنت الريح” على البطولة، استذكارا للخيل الذي أهداه جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه إلى سمو الأميرة هيا، وهي في عمر الست سنوات”. تشمل هذه الفعاليات عدة أنشطة تساهم فيها مختلف مؤسسات ومبادرات سمو الأميرة هيا: تكية أم علي، دار أبو عبدالله، وقفية طيبة لإحياء التراث الإسلامي، مركز هيا الثقافي، مؤسسة الملكة علياء للسمع والنطق، ومركز الأميرة هيا للتقانات الحيوية.

وذكر مدير نادي الجواد العربي خضر القصير، أن فئات البطولة ستشمل سبع فئات سيطلق اسم إحدى مبادرات سمو الأميرة على كل فئة من هذه الفئات وهي: 60 سم، 80 سم، 90 سم، 100 سم، 110 سم، 120-125 سم، 130-135 سم.

ومن المتوقع مشاركة ما يقارب 120 فارسا وفارسة في مسابقات البطولة، حيث سيتم توزيع الجوائز النقدية بإجمالي 1710 دنانير، وعينية بإجمالي 5700 دينار والكؤوس والميداليات على أصحاب المراكز الأولى ضمن كل فئة، إضافة إلى مجموعة من الهدايا التي ستقدم خلال الفعاليات للجمهور تقدمها مجموعة من الشركات الداعمة وهي: محمودية موتورز، VISION GYM، شركة دار الحي، شركة زين، CINNABON.