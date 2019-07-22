“كابيتال بنك” الراعي الرسمي لمؤتمر التحول الرقمي في القطاع المالي بالعراق

عمان-الغد- أعلنت مجموعة كابيتال بنك، ممثلة بالمصرف الأهلي العراقي، عن رعايتها الرسمية لمؤتمر التحول الرقمي في القطاع المالي، الذي عقد مؤخرا في العاصمة العراقية بغداد، بمشاركة أردنية وعربية متميزة.

ومثل مجموعة كابيتال بنك في أعمال المؤتمر، المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم، إذ شارك في جلسة بعنوان الأنظمة والقوانين المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي، أكد خلالها على دور البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية في قيادة رحلة التحول الرقمي، مستعرضا وجهة نظر القطاع المصرفي بشأنها. وشارك في فعاليات المؤتمر الذي نظمته جمعية “انتاج” الأردنية بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة العراقية، أكثر من 20 شركة أردنية، إلى جانب الوفد الرسمي الذي ترأسه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة والسفير الأردني في العراق منتصر العقلة، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج”، فيما شارك عن الجانب العراقي، محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، ووزير الاتصالات نعيم الربيعي وعدد من المؤسسات المالية العراقية.

وأكد أبو دهيم خلال الجلسة، أن ثورة التكنولوجيا التي يعيشها العالم اليوم، أعادت هيكلة قطاع صناعة الخدمات بشكل عام والخدمات المالية والمصرفية بشكل خاص، مبينا أن هذا التطور يجب أن يواكبه تطور مماثل في الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتحول الرقمي.

وشدد أبو دهيم على أهمية تولي المصارف العربية دورا رياديا وفاعلا في التحول الرقمي وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء من جهة، والمساهمة بتحقيق الشمول المالي وإتاحة وصول الخدمات المالية إلى فئات جديدة من غير المتعاملين مع البنوك من جهة أخرى، لافتا إلى دور المصرف الأهلي العراقي في هذا المجال الذي أقر مجلس إدارة مؤخرا خطة للأعوام ( 2019- 2021 ) تتضمن العديد من التوجهات المصرفية للنهوض بالأداء المالي والبنية التحتية والموارد البشرية، إضافة إلى تعزيز عملية التحول الرقمي في العراق.

واستعرض أبو دهيم جملة من أهم المشاريع التي ينفذها المصرف الأهلي العراقي حاليا، والتي تصب في جهود المصرف لتحقيق التحول الرقمي والنهوض بكافة خدماته ومنتجاته لتواكب أحدث التطورات العالمية في هذا المجال، ولتمكن عملاء المصرف من القيام بتعاملاتهم البنكية بكل سهولة ويسر. ومن أبرز المشاريع التي ينفذها المصرف مشروع إعادة إطلاق الخدمات البنكية عبر الإنترنت والموبايل بشكل لم يسبق وأن طٌرح في السوق العراقي، بحيث تمكن هذه التطبيقات الحديثة العميل من القيام بأغلب تعاملاته المصرفية في أي وقت ودون الحاجة لزيارة الفرع. ويقوم المصرف أيضا بالتجهيز لإطلاق نظام فتح الحساب الإلكتروني والذي يمكن العميل من القيام بالإجراءات الأولية لفتح الحساب وتعبئة البيانات المطلوبة عبر الدخول إلى موقع البنك الإلكتروني، مما يوفر الوقت والجهد على العميل.