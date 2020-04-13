كابيتال بنك يتبرع بـ 50 ألف دينار لحملة “يوميتهم علينا “

عمّان- الغد- أعلن كابيتال بنك، اليوم الاثنين، عن تبرعه بـ 50 ألف دينار لحملة “يوميتهم علينا” التي أطلقتها منصة نوى إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية لدعم عمال المياومة وعائلاتهم الذين تعطلّت أعمالهم نتيجة التدابير الوقائية التي نفذتها الحكومة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وذلك انطلاقاً من مسؤولية البنك المجتمعية، وتعزيزاً لقيم التكافل والتراحم.

وتهدف حملة “يوميتهم علينا” إلى جمع التبرعات من الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص، وتوجيهها من خلال الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لإعداد وتوصيل المعونات الغذائية لعائلات عمال المياومة،الذين يصل عددهم إلى 200 ألف أسرة من المسجلين في وزارة التنمية الاجتماعية.

ويهدف الدعم المقدم إلى توفير احتياجات الفئة المستهدفة الأساسية لمدّة شهر، على شكل طرود غذائية يتم تجهيزها وتعقيمها تحت إشراف الجهات المختصة، وتوزيعها بطرق تتماشى مع إرشادات وزارة الصحة وتعليمات الحكومة.

وأعرب كابيتال بنك عن تقديره للجهود المبذولة من قبل كافة أجهزة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمصابين به، مشيداً بحملة مبادرة نوى الهادفة إلى دعم عمال المياومة الأكثر تضرراً في هذه الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها الأردن كما دول العالم أجمع.

وبحسبالرئيس التنفيذي لمنصّة نوى، أحمد الزعبي، تنسجم حملة “يوميتهم علينا” مع توصيات منظمة العمل الدولية التي دعت في تقرير لها إلى اتخاذ إجراءات منصفة وشاملة عند الاستجابة للأزمة الاقتصادية المترتبة على فيروس كورونا المستجد، محذرّة من ارتفاع معدلات الفقر لهذه الفئة حول العالم، بسبب انخفاض ساعات العمل المترتبة على الإجراءات الوقائية التي فرضها انتشار الوباء على العديد من الدول، ومنها الأردن.

وبيّن الزعبي أن مساهمة الأفراد والقطاع الخاص الأردني هي العامل المحرك لنمو هذه المبادرة، واصفاً مؤسسات القطاع الخاص بصاحبة الدور الأساسي والمحوري في إطلاق الحملة نحو تحقيق أهدافها.

ومنذ إطلاق الحملة مع بداية الأزمة ولغاية نهاية يوم 9/4/2020 قامت منصّة نوى بتسهيل جميع التبرعات من خلال منصّتها لأكثر من 50ألف طرد غذائي، يتم توزيعها من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني.