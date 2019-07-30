“كابيتال بنك” يجدد كفالته لـ10 أسر منتفعة من برنامج تكية أم علي

عمان- أعلن “كابيتال بنك”، عن تجديد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع تكية أم علي للسنة الخامسة على التوالي، بحيث يقوم البنك بكفالة 10 أسر محتاجة منتفعة من برامج تكية أم علي وتتوزع في جميع أنحاء المملكة، وذلك عن طريق طرد غذائي يصل لكل أسرة شهرياً ويكفيها لإعداد ثلاث وجبات يومياً.

ووقع الاتفاقية عن “كابيتال بنك” مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، عصام سمارة، وعن تكية أم علي مدير دائرة تنمية الموارد، إبراهيم فاخر.

ودأب “كابيتال بنك” على دعم جهود تكية أم علي في مكافحة الجوع من خلال توفير الدعم الغذائي المستدام للأسر التي تعيش تحت خط الفقر الغذائي.

وبالإضافة إلى دعمه برنامج كفالات الأسر، يحرص “كابيتال بنك” على إيجاد وتهيئة الفرص لإشراك فريق متطوعي كابيتال بنك بشكل فاعل في البرامج التطوعية المختلفة التي تقيمها تكية أم علي، مثل تعبئة الطرود الغذائية وتوزيعها على الأسر المنتفعة، وترميم المنازل وغيرها من البرامج على مدار العام. كما رعى “كابيتال بنك”، خلال شهر رمضان، إفطارا من الإفطارات التي تقيمها تكية أم علي ضمن برنامج موائد الرحمن؛ إذ تطوع عدد من موظفي البنك وأعضاء الإدارة التنفيذية لتقديم وجبات الإفطار للصائمين الذين يتوافدون إلى مقر تكية أم علي الرئيسي يومياً وطوال الشهر الفضيل.

وأعرب سمارة عن سعادته بتجديد هذه الاتفاقية النوعية مع تكية أم علي، وقال: “نثمن عالياً في كابيتال بنك الجهود الجبارة التي تقوم بها تكية أم علي في تعزيز مفهوم الأمن الغذائي المستدام ودعم الأسر الفقيرة والمحتاجة على مدار العام عبر تقديم برامج دعم غذائي صحية ومستدامة”.

وأضاف سمارة: “نولي في كابيتال بنك مبادرات تكية أم علي الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة أهمية خاصة كونها تنسجم وأهدافنا وتطلعاتنا في البنك؛ حيث نسعى إلى تعزيز دورنا في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع جهات محلية لها دور فاعل ومميز في المجتمع”.