كابيتال بنك يحقق أرباحاً نصف سنوية تعادل أرباح العام الماضي بأكمله

أعلنت مجموعة كابيتال بنك عن تحقيق صافي أرباح نصف سنوية للعام الحالي 2022 هي الأعلى في تاريخ المجموعة لتعادل أرباح العام المنصرم بأكمله وبنسبة نمو بلغت 40% مقارنة بالأرباح المعلنة للفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب النتائج المالية الأولية، فقد بلغ صافي أرباح المجموعة 60.2 مليون دينار لنهاية حزيران من العام الحالي 2022، مقارنة مع 43 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

ونمت موجودات مجموعة كابيتال بنك بشكل ملحوظ خلال الفترة نفسها، وبنسبة 50% أي ما يعادل 2.2 مليار دينار، مدفوعة باستكمال الاستحواذ على بنك سوسيته جنرال – الأردن، لتصل إلى 6.5 مليار دينار مقابل 4.3 مليار دينار في نهاية العام 2021. فيما ارتفعت صافي محفظة التسهيلات الائتمانية إلى 3.2 مليار دينار لنهاية حزيران من العام الحالي، مقابل 2.1 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وبنمو نسبته 49%.

كما سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً في نهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة 57.6% لتصل إلى 4.4 مليار دينار، مقابل 2.8 مليار دينار في نهاية العام 2021.

وتشير البيانات الأولية إلى ارتفاع صافي حقوق المساهمين بنسبة 62.4% إلى 589 مليون دينار مقابل 363 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

هذا وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم، عن فخره واعتزازه بالنتائج المالية والإنجازات التي حققتها مجموعة كابيتال بنك في النصف الأول من العام الجاري، مثمناً الجهود المبذولة من قبل كافة موظفي المجموعة وعملهم بروح الفريق الواحد، الأمر الذي أسهم بشكل واضح في تحقيق هذه النتائج.

وأشار السالم، إلى أن مجموعة كابيتال بنك طبّقت خلال الأشهر القليلة الماضية حزمة من الخطوات والإجراءات التي عززت من مكانتها في السوقين الأردني والإقليمي، وبما يتماشى مع استراتيجية المجموعة التوسعية، موضحاً أن المجموعة عقدت مؤخراً صفقة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يعد واحداً من أكبر الصناديق السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً، حيث قام الصندوق بموجبها بالاكتتاب بأسهم البنك وبنسبة مساهمة في رأسمال المجموعة تصل الى 23.97% وبقيمة 131.2 مليون دينار أردني، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أداء المجموعة ويمكّنها من دخول أسواق جديدة وتوسيع أعمالها في المستقبل، إضافة إلى تزويد المجموعة بشبكة من أفضل البنوك المراسلة الإقليمية والعالمية، وطرح خدمات ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة في الأردن والعراق.

وأوضح السالم، أن صندوق الاستثمارات العامة قد أودع كامل قيمة مساهمته في رأس المال لدى مجموعة كابيتال بنك، مبيناً أن الصندوق سيقوم قريباً بتسمية عضوين جديدين لتمثيله في مجلس إدارة المجموعة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.

وذكر السالم أن كابيتال بنك قد استكمل استحواذه على بنك سوسيته جنرال – الأردن، حيث تعد عملية الاستحواذ هذه الثانية من نوعها التي يقوم بها كابيتال بنك في أقل من 12 شهراً، وذلك بعد استحواذه العام الماضي على أصول وموجودات فروع بنك عوده في الأردن والعراق.

وفي مجمل تعليقه على الأوضاع الاقتصادية في الأردن، أثنى السالم على الاصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية التي جرى تنفيذها على مدار السنوات الماضية، مؤكداً أنها تشكل قاعدة تمكّن من تحقيق الأهداف الوطنية التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك في حزيران من العام الحالي وتمهد الطريق أمام تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، والتي ستسهم في وضع الأردن على طريق النمو المستدام، بحسب المؤسسات الدولية، وستعود بالدين العام الى مستويات أكثر اعتدالاً.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال بنك، داود الغول، أن النتائج المالية المتحققة في النصف الأول من العام الحالي جاءت ترجمةً لاستراتيجية المجموعة الطموحة، حيث نما صافي الربح التشغيلي بنسبة 45% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2021، مما انعكس إيجاباً على العائد على حقوق المساهمين ليرتفع الى20.6% وذلك بعد استبعاد البنود غير المتكررة، لافتاً الى أن البنك قد تمكّن من تحسين إيراداته وهيكلة رأسماله بكفاءة، خصوصاً بعد إصدار سندات الشق الأول بقيمة 100 مليون دولار في بداية العام وإدراجها في بورصة ناسداك دبي، ليكون بذلك أول مصرف أردني يدرج سندات قرض في البورصة الدولية للمنطقة.

وأظهرت النتائج المالية للمصرف الأهلي العراقي، نمواً في صافي الأرباح بعد الضرائب وصل إلى 7.9 مليون دينار أردني لنهاية حزيران من العام الحالي مقابل 4.2 مليون دينار أردني لنفس الفترة من العام الماضي.

أما بالنسبة لشركة كابيتال للاستثمارات، فقد بلغت أرباحها الصافية في النصف الأول من العام الجاري2.8 مليون دينار، وبنسبة نمو وصلت إلى 38%، مدعومة بزيادة في حجم الأصول المدارة التي وصلت إلى 526.6 مليون دولار، بالإضافة الى زيادة في حسابات الوساطة المالية بنسبة 20% مقارنة بالعام 2021.

وذكر الغول أن كابيتال بنك مستمر في تنفيذ خططه في التحول الرقمي، من خلال تقديم أحدث التطبيقات الإلكترونية والرقمية ضمن أفضل الممارسات المصرفية المعمول بها عالمياً، حيث أطلق في العام الحالي البنك الرقمي Blink، بزمن قياسي يعكس بوضوح توجهات البنك الرامية إلى الاسراع في مواكبة التطورات التكنولوجية.