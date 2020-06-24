كابيتال بنك يدخل الفرحة لقلوب سيدات من الأسر العفيفة

عمان-الغد- في لفتة تجسد أسمى معاني التكافل الاجتماعي، أعلن كابيتال بنك عن دعمه لمبادرتين أقامها بنك الملابس الخيري في مقره في المحطة يومي الأحد والثلاثاء 21 و 23/6/2020، بمشاركة 75 سيدة من ربات الأسر العفيفة الأقل حظاً في المملكة، و 60 عامل وطن.

وساهم كابيتال بنك بإدخال الفرحة على قلوب السيدات من خلال توزيع كسوة ملابس لكل فرد من أسرهن، تقديراً لدورهن كعضوات فاعلات في المجتمع واعترافاً بالرسالة السامية التي يؤدينها في تربية الأجيال القادمة.

أيضاً، تم تكريم، وبالتنسيق مع أمانة عمّان، 60 عامل وطن من الذين كانوا على رأس عملهم خلال فترة الحظر الكلي في مقر بنك الملابس بتاريخ 23 / 6/ 2020 وتوزيع كسوة ملابس لهم ولأفراد أسرهم، وذلك تقديراً وعرفاناً للجهود الحثيثة التي بذلوها خلال الفترة الاستثنائية التي مرّ بها الوطن.

وقد روعي خلال الفعاليتين اتباع شروط السلامة العامة، والتي تشمل توزيع قفازات وكمامات عند الدخول، والمرور من خلال جهاز التعقيم، كما تم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي المتمثلة في إدخال أعداد قليلة من المنتفعين الى صالة الملابس وتباعد المقاعد وأماكن الانتظار.

ويعد كابيتال بنك من البنوك الرائدة في المملكة على الصعيد المصرفي والمالي، وله مساهمات مميزة في مجال المسؤولية المجتمعية، إذ دعم وساند العديد من المبادرات الإنسانية والخيرية بهدف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.