“كابيتال بنك” يرعى بطولة طلال صنوبر الخيرية لكرة السلة 3*3

عمّان- أعلن كابيتال بنك، عن تقديم رعايته الفضية لبطولة طلال صنوبر الخيرية لكرة السلة 3*3 في نسختها الثانية التي أقيمت خلال الفترة من 19- 22 نيسان الماضي، تحت شعار “إلعب من أجل هدف إنساني”.

وهذه البطولة التي تحظى بموافقة اتحاد كرة السلة، هي مبادرة خيرية تنظمها ياسمين صنوبر سنوياً بالتعاون مع العديد من المؤسسات والشركات الوطنية. حيث تسعى المبادرة لجمع التبرعات من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة رياضية لكي تشجع على لعب كرة السلة للفئات العمرية المختلفة من جهة، ومن جهة أخرى تعمل على مساعدة الفئات الأقل حظاً من خلال رصد ريع هذه البطولة للمساهمة في نفقات تعليم الطلبة المحتاجين في الكليات والجامعات.

وتأتي هذه الرعاية الفضية من قبل كابيتال بنك، في إطار مسؤوليته الاجتماعية التي باتت اليوم تتصدر موقعاً بارزاً على قائمة أولوياته وأجندة اهتماماته، ويسعى البنك جاهداً إلى ترسيخ هذا المفهوم الذي يعكس مدى التزامه تجاه المجتمع من خلال دعمه للعديد من القطاعات على رأسها التعليم.

وينظر كابيتال بنك إلى العمل الاجتماعي نظرة جادة تتطلب السعي الحثيث لدعم الأفكار المبتكرة القادرة على إحداث تغيير إيجابي وفعلي في الأفراد و في المجتمع، وصولا لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وتقسم هذه البطولة، المسجلة لدى الاتحاد العالمي لكرة السلة إلى أربع أقسام، الأول لفرق الهواة، والثاني لفرق السيدات والثالث للرجال، فيما يضم القسم الرابع نهائيات الأقسام الثلاثة الأولى.

يشار إلى أن ريع بطولة العام الماضي خصص لتمويل 3 طلاب في السنة الأولى من الجامعة، وسيواصل القائمون على البطولة تمويل هؤلاء الطلبة بعد جمعهم مبلغاً يتجاوز 6 الاف دينار، إلى جانب تمويل دراسة طالبين جدد من خريجي الثانوية العامة.