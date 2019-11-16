“كابيتال بنك” يرعى مؤتمر الجودة في الرعاية الصحية

عمّان – أعلن كابيتال بنك، عن رعايته الماسية للدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض الجودة في الرعاية الصحية الذي نظمه مجلس اعتماد المؤسسات الصحية خلال الفترة 11 – 13 تشرين الثاني الحالي تحت عنوان “السياسة والتطبيق: شراكة نحو مخرجات أفضل”.

وناقش المؤتمر الذي استضاف عددا كبيرا من الخبراء المحليين والدوليين من العاملين في المجالات الصحية ، عدة محاور أبرزها تجارب الاعتمادية، والممارسات المدعمة بالبيانات، وأنظمة الرعاية للمتلقي، ورسم السياسات والتشريعات الناظمة للرعاية الصحية الآمنة.

وتأتي رعاية كابيتال بنك لمؤتمر الجودة في الرعاية الصحية، الذي يعد من أبرز الأحداث السنوية المختصة بجودة الخدمات الصحية في الأردن والمنطقة، دعما منه للقطاع الصحي ومؤسساته الفاعلة وإيمانا منه بالرسالة النبيلة لهذا القطاع.

وتنسجم هذه الرعاية مع أهداف كابيتال بنك التي تركز على أهمية الجودة في الخدمات وتحسين مستواها والإرتقاء بها لتلبي تطلعات واحتياجات العملاء وغيرهم من متلقي هذه الخدمات.

ويسلط المؤتمر الضوء على مكانة الأردن المتميزة في منطقة الشرق الأوسط في مجال الرعاية الصحية، حيث يقدم أفضل الممارسات والابتكارات الدولية والإقليمية والمحلية التي تركز على المرضى والخدمات الجيدة لهم.

وتأتي هذه الرعاية من كابيتال بنك أيضا، انطلاقا من مساعيه الجادة لتعزيز حضوره وتواجده في مختلف المؤتمرات والندوات والأنشطة التي تنسجم ورسالته ورؤيته، إضافة إلى إطلاع مختلف فئات وفعاليات المجتمع الأردني على أبرز الحلول والخدمات المصرفية التي يوفرها البنك في السوق المحلي.

وكرمت الهيئة المنظمة للمؤتمر كابيتال بنك على تقديمه للرعاية وعلى إيمانه برسالة المؤتمر واستمرار دعمه للجهود المبذولة بهذا النطاق.