“كابيتال بنك” يرعى مؤتمر “نساء على خطوط المواجهة”

عمان-الغد- أعلن كابيتال بنك، عن تقديم رعايته لمؤتمر “نساء على خطوط المواجهة” التابع لمؤسسة مي شدياق والذي عقد في نسخته الرابعة في فندق الفيرمونت عمان. وافتتحت المؤتمر مندوبة عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وزيرة تطوير القطاع العام ياسرة غوشة.

وتحدثت في الجلسة الأولى للمؤتمر رولا غني، السيدة الأولى في أفغانستان، عن تجربتها في الدفاع عن النساء والأطفال، والأفغان النازحين بسبب الحروب والنزاعات المسلحة بالإضافة إلى انتقادها للأعمال العسكرية والتدخل الأجنبي في بلادها.

وحضر المؤتمر نخبة من أبرز السيدات المؤثرات في مجال الإعلام، والسياسة، والاقتصاد على المستوى العالمي وممثلون عن قطاعي الأعمال والاقتصاد.

وتميزت أوراق المؤتمر بالغنى والعمق والتنوع، حيث ناقشت العديد من القضايا المهمة والحساسة على الصعيدين العربي والإقليمي من حيث دور المرأة في السياسة وإصلاح الإدارة العامة، مكافحة زواج الأطفال، والوجه الجديد لقطاع الأعمال ( المؤثرين ورواد الأعمال)، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز النجاحات النسائية في العديد من المهن كالإعلام والاقتصاد والسياسة والمجتمع.