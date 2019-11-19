“كابيتال بنك” يرعى ورشة “إنديفور”

عمان- الغد- انطلاقاً من حرصه على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، والمساهمة في تمكين القطاعات المحلية لتسهيل انتقالها إلى التحول الرقمي، رعى “كابيتال بنك”، مؤخراً، ورشة عمل عقدتها منظمة “إنديفور” الأردن بالتعاون مع غرفة صناعة عمان حول فرص تطوير الأعمال في قطاع المأكولات والمشروبات.

وهدفت ورشة العمل، إلى توفير فرص للرياديين لتطوير أعمالهم في هذا القطاع عن طريق تعريفهم بأحدث الأساليب المتبعة عالمياً في هذا المجال، وإعطائهم الفرصة لعرض مشاريعهم على كبار العاملين في هذا القطاع وتبادل النصائح والخبرات التي تثري تجربتهم، بالإضافة الى إتاحة المجال أمام الصناعيين العاملين في هذا القطاع، للاطلاع على عالم ريادة الأعمال وكيفية تبني أفضل الممارسات الريادية في قطاع المأكولات والمشروبات لزيادة الكفاءة الإنتاجية، وإدارة الموارد المختلفة، واختراق الأسواق الجديدة.

وعرّفت ورشة العمل، الصناعيين ورواد الأعمال المشاركين بالمفاهيم الريادية وأثرها على زيادة الكفاءة الإنتاجية، وكيفية إتاحة الفرص للصناعيين للاستفادة من الخبرات والكفاءات التي يتمتع بها الرياديون الذين طوروا أعمالهم وشركاتهم من أفكار بسيطة بقيم سوقية لا تتجاوز بضعة آلاف عند تأسيسها، إلى شركات يفوق حجم بعض منها عشرات الملايين من الدولارات.

ويأتي عقد هذه الورشة ضمن سلسلة من ورشات العمل الدورية التي تعقدها منظمة “إنديفور” الأردن، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير النظام البيئي لريادة الأعمال في المملكة.