“كابيتال بنك” يساند جهود مبادرة العجلات الخضراء

عمان- وقع “كابيتال بنك” و”القلوب المتحدة للتدريب البيئي”؛ المسؤولة عن مبادرة العجلات الخضراء (جرين ويلز)، مذكرة تفاهم يقوم البنك بموجبها بمساندة جهود المبادرة في دعم الأطفال ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى زيادة الوعي بأهمية المحافظة على البيئة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم “كابيتال بنك” بتخصيص نقاط في جميع فروعه المنتشرة في المملكة لتجميع المخلفات الصلبة (الأغطية البلاستيكية وعلب المشروبات الغازية) ونقلها بشكل دوري إلى مواقع التجميع الخاصة بـ”جرين ويلز” بعد حصرها وتغليفها، وذلك لتتم إعادة تدويرها واستخدام العائد لتعليم وعلاج وشراء الكراسي المتحركة لأطفال من ذوي الإعاقة مسجلين في الجمعيات الخيرية والمراكز المختصة التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، وخصوصا المصابين بالشلل الدماغي.

كما اتفق الطرفان على توسيع نطاق التعاون ليشمل عمل أنشطة وبرامج مشتركة من ضمن عمل مبادرة العجلات الخضراء حيث أمكن، وأن يقدم “كابيتال بنك” المساندة المعنوية واللوجستية لمساعدة المبادرة على الانتشار على مستوى المملكة وتحقيق أهدافها والقيام بتشبيكها بالشركاء.

ووقع مذكرة التفاهم، عن “كابيتال بنك” مدير دائرة التسويق والاتصال المؤسسي عصام سمارة، وعن شركة القلوب المتحدة للتدريب البيئي المدير العام رائدة صبحا.

وعقب التوقيع، أثنى سمارة على جهود شركة القلوب المتحدة للتدريب البيئي في دعم وحماية البيئة والمساهمة في جزء من احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحاً أن “كابيتال بنك” كمؤسسة مالية ومصرفية رائدة يدعم ويساند هذه الجهود التي تقود التغيير لأجل أردن أكثر نظافة وصحة.