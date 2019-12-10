“كابيتال بنك” يشارك بفريقين في “تحدي بنوك الأردن” لكرة السلة

عمان- نافس فريقا “كابيتال بنك”، 8 فرق من البنوك الأردنية في تحدي بنوك الأردن 3*3 لكرة السلة؛ حيث انطلقت فعاليات المرحلة الأولى الجمعة الماضية في صالة أكاديمية سام دغلس لكرة السلة.

وتقام البطولة التي نظمتها مؤسسة قعوار لتنسيق وإقامة البطولات الرياضية في مجمع الملك الحسين للأعمال على نظام الدوري من ثلاث مراحل.

وفي المرحلة الأولى، حل الفريق الأول لـ”كابيتال بنك” في المرتبة الثالثة، فيما حل الفريق الثاني في المرتبة السادسة.

وتحظى البطولة بموافقة اللجنة الأولمبية الأردنية، وسيتم الاستعانة بحكام الاتحاد الأردني لكرة السلة لإدارة المباريات التي ستقام خلال الفترة 6-20 كانون الأول (ديسمبر) الحالي. وتنطلق البطولة بإقامة دور المجموعات؛ حيث تتأهل ثمانية فرق من أصل عشرة إلى الدور ربع النهائي وفقاً لنتائجها، على أن يتم إقامة الدورين نصف النهائي والنهائي بعدها مباشرة، علماً بأن كل فريق يتكون من أربعة إلى ستة لاعبين من موظفي البنوك، على أن يشارك أربعة فقط في قائمة المباراة.

وتأتي مشاركة “كابيتال بنك” في هذه البطولة، حرصاً منه على نشر وتشجيع رياضة كرة السلة التي بدأت تكتسب شعبية في الأردن بفضل المبادرات التي تقوم بها جهات عدة، على رأسها مؤسسة قعوار لتنسيق وإقامة البطولات الرياضية، إلى جانب العمل على تطوير هذه الرياضة التي حققت العديد من الإنجازات على المستويين القاري والدولي. ويشجع “كابيتال بنك”، موظفيه، على الانخراط في الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تعزز التنافس والعمل المشترك وتشجع على بناء الفريق الواحد إلى جانب تعزيز الممارسات الصحية والسليمة.

يشار إلى أن وقت المباراة يستغرق عشر دقائق، وفي حال التعادل، يتم التمديد حتى يحرز أحد الفريقين نقطتين أولاً على الفريق الآخر.