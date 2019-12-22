شركات وأعمال

“كابيتال بنك” يشارك موظفيه احتفالاتهم بعيد الميلاد

منذ 5 ساعات

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عمان- ابتهاجاً بقرب عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، نظم “كابيتال بنك” لموظفيه وعائلاتهم حفلاً يوم الجمعة الماضي، وذلك في مركز Lolihop الترفيهي في خلدا.
وشارك في هذا الاحتفال الذي ضم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والموسيقية، عدد من موظفي “كابيتال بنك” وعائلاتهم وأطفالهم. ويأتي تنظيم هذا الحفل، حرصاً من “كابيتال بنك” على إتاحة فرص جديدة تعزز من الترابط المجتمعي بين الموظفين.
يشار إلى أن “كابيتال بنك”، ينظم وبشكل مستمر العديد من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والترفيهية في خطوة تهدف إلى تكريم وتقدير جهود جميع الموظفين، وإيجاد المزيد من قنوات التواصل بينهم، وتعزيزاً لروح الأسرة الواحدة.

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