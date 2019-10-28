“كابيتال بنك” يطلق الحملة السنوية لنشر التوعية بسرطان الثدي

عمان- الغد- لا يُعد تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام، شهراً اعتيادياً لموظفي “كابيتال بنك”، فمتى حل هذا الشهر الوردي، انطلقت معه حملة البنك السنوية “اخبز للأمل” للتوعية بسرطان الثدي ومساندة سيدات يواجهن هذا المرض بكل عزيمة وإصرار.

خلال الحملة، التي نُفذت للسنة الثالثة على التوالي في إطار برنامج “كابيتال العطاء”، قام موظفو البنك ببيع المأكولات والحلويات التي يتم تجهيزها منزلياً والتبرع بريعها لمركز الحسين للسرطان، راسمين بذلك أجمل صور العطاء والتكافل الاجتماعي.

ودأب “كابيتال بنك”، على إطلاق حملة “اخبز للأمل” بالتزامن مع حلول شهر تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام والذي خصصته منظمة الصحة العالمية للتوعية بمرض سرطان الثدي وزيادة الاهتمام بهذا المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته والمساعدة على الكشف المبكر عنه وعلاجه.

وبتنفيذهم هذه الحملة، يسلط موظفو “كابيتال بنك” مجدداً الضوء على الجانبين الإنساني والاجتماعي الرائدين لمؤسستهم المصرفية العريقة اللذين يترجمان من خلال استراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية، كما يُعززان من مكانته كمؤسسة وطنية لها دور متميز في إحداث التنمية المستدامة والشاملة في البلاد.

أيضاً، يرسل موظفو “كابيتال بنك”، من خلال حملة “اخبز للأمل” هذه، رسالتين أساسيتين لمختلف فئات المجتمع؛ الأولى مفادها أن الدعم المعنوي الذي يُقدم لمرضى السرطان يلعب دوراً أساسياً في تعزيز قدراتهم على المقاومة؛ حيث إن الأمل هو أكثر ما يحتاج إليه المريض ليفوز في صراعه ضد المرض، أما الرسالة الثانية فتتضمن استمرار “كابيتال بنك” في تقديم الدعم المالي لمركز الحسين للسرطان ومساندة جهوده العظيمة في علاج وإنقاذ حياة العديد من المصابين بالمرض.

ولزيادة الأثر الإيجابي المتحقق من “اخبز للأمل”، قام فريق طبي من مركز الحسين للسرطان، خلال فترة الحملة، بإجراء فحص سريري مجاني لموظفات “كابيتال بنك”.

تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لـ”كابيتال بنك” تتضمن إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز التعليم والنمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى تأمين الاحتياجات الاجتماعية الأساسية؛ كتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الطبية للمحتاجين.