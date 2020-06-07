“كابيتال بنك” يطلق حساب التوفير بالذهب الأول والوحيد في المملكة

عمّان – أعلن كابيتال بنك عن إطلاقه حسابا جديدا يتيح لعملائه من الأفراد المشتركين بإحدى برامج كابيتال بنك المصرفية للأفراد التوفير بالذهب، ليكون بذلك الحساب الأول والوحيد من نوعه على مستوى المملكة.

ويتيح الحساب الجديد لعملاء كابيتال بنك الفرصة لشراء الذهب من الأسواق العالمية، وذلك من خلال تحويل مبلغ ثابت شهريا بدءا من 70 دينارا أردنيا. وبذلك يعمل حساب توفير الذهب كبرنامج توفيري يمكن العملاء من التوفير بالذهب وبشكل مستمر.

ويسعى كابيتال بنك إلى إثراء تجارب العملاء من الأفراد والشركات من خلال توفير أرقى وأحدث الخدمات المصرفية المتكاملة لهم، كما يتميز البنك بتوفير الخدمات المبتكرة وغير المسبوقة في السوق المصرفي الأردني، كما هو الحال في حساب الذهب الذي أطلقه البنك مؤخرا.

وسيكون الحساب الجديد متاحا للعملاء الراغبين بالتوفير بعملة الذهب من خلال تحويل مبلغ ثابت شهريا، بالإضافة إلى إمكانية قيام العميل بتوفير مبالغ إضافية خارج الدورية الثابتة بأي وقت.