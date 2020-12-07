“كابيتال بنك” يطلق خدمة WhatsApp المصرفية الجديدة

عمان- الغد- أطلق “كابيتال بنك”؛ المؤسسة المصرفية الأردنية الرائدة، خدمة WhatsApp المصرفية بالتعاون مع Infobip، منصة الاتصالات السحابية العالمية التي تمكن الشركات من بناء تجارب عملاء متصلة على نطاق واسع عبر تفاعلات سهلة ومتسقة مع القنوات المفضلة للعملاء.

وتأتي هذه الخدمة، التي تمثل خطوة ملموسة ومتقدمة في طريقة تعامل الناس الاعتيادية مع البنك، وذلك بعد إطلاق كابيتال بنك لخدمة iCa chatbot الفعالة على “فيسبوك”.

وتعد شراكة “كابيتال بنك” مع منصة Infobip أنموذجاً مثالياً؛ حيث تتمتع شركة الاتصالات السحابية العالمية بخبرة واسعة في تقديم حلول تعمل على تحسين الخدمات المقدمة من كبريات الشركات في العالم لعملائها، بما في ذلك البنوك الرائدة وشركات الاتصالات والمؤسسات التجارية والشبكات الاجتماعية. تستغل الأنظمة المملوكة لشركة Infobip قوة هندسة البرمجيات المتطورة لتقديم حلول الاتصال والرسائل التي تسمح للأعمال بالنمو عضوياً مع مراعاة احتياجات عملائها.

توفر خدمة WhatsApp الجديدة من “كابيتال بنك” الوقت والجهد؛ حيث تسمح للعملاء بالدردشة مع المساعد الافتراضي iCa بأمان ودون الحاجة إلى زيارة فرع البنك، ما يمنحهم الفرصة لتحديد مواقع فروع البنك وأجهزة الصراف الآلي أو طرح الاستفسارات، كما تتيح الخدمة أيضاً للعملاء دفع الفواتير المسجلة مسبقاً، وتحويل الأموال بين حساباتهم، ودفع أرصدتهم، وإلغاء البطاقات، وزيادة سقوف بطاقاتهم الائتمانية الصادرة عن كابيتال بنك.

ويمكن لعملاء كابيتال بنك، ومن خلال خدمة WhatsApp، الاطلاع على آخر عشر حركات أجريت على حساباتهم أو بطاقاتهم الائتمانية، إضافة إلى الأرصدة المتاحة، وتتبع حالة قروضهم، واستلام الفواتير المسجلة مسبقاً، كما يمكنهم الاطلاع على منتجات وخدمات كابيتال بنك، بما في ذلك خيارات الحساب، وبطاقات الائتمان العالمية، والمجموعة الكاملة من القروض المقدمة، والبرامج المصرفية الحصرية مثل برنامج حسابات التوفير Capital Choice وبدائل الإيداع. كما يتوفر على خدمة WhatsApp الجديدة برامج Capital Select وCapital Wealth؛ حيث يمكن للعملاء تحديد الفروع التابعة لهذه البرامج والتسجيل فيهم واستكشاف منتجاتهم المختلفة.

وفي مناسبة إطلاق هذه الخدمة، قال الرئيس التنفيذي لـ”كابيتال بنك”، داود الغول: “يقود كابيتال بنك مرة أخرى الطريق إلى الابتكار، ويضع عملاءه باستمرار في قائمة أولوياتنا، من خلال شراكتنا مع Infobip، نقدم حلاً مبتكراً جديداً يتماشى بشكل مباشر مع الاحتياجات المتطورة لعملائنا”.

ومن جانبها، قالت مديرة تطوير الأعمال في Infobip أميرة أبوتين: “تتطور تفضيلات ومتطلبات العملاء باستمرار، وما يزال هناك شيء ثابت؛ حاجة العملاء إلى تفاعل سهل ومتسق ومريح وآمن. إن رؤية البنوك الراسخة تدرك قيمة التواصل ثنائي الاتجاه وأهمية بناء علاقات قوية مع عملائها مع تبني منصة اتصالات متعددة القنوات ذات قيمة مضافة، ما يجعلنا فخورين بأن نكون جزءاً من هذه الرحلة الناجحة”. وأضافت: “نحن سعداء لإتاحة الفرصة لنا لمشاهدة شركات مثل كابيتال بنك تتبنى التكنولوجيا لتقديم خدمات أفضل وتخفيض الكلف”.

يمكن للعملاء الوصول إلى خدمة WhatsApp الجديدة من “كابيتال بنك” عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم +96265100220 عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع أو عن طريق الرابط الآتي: https://wa.me/96265100220?text=Get%20Started