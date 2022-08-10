كابيتال بنك يعلن أسماء الفائزين بالذهب ضمن حملة حساب التوفير ” طريقك دهب”

عمّان 10 آب 2022

أعلن كابيتال بنك عن أسماء الفائزين بالذهب والذي وصل عددهم الى 116 فائزاً، وذلك ضمن حملة حساب التوفير “طريقك دهب”. حيث حصل 68 فائزاً ممن انطبقت عليهم شروط الحملة على ليرة انجليزية (8 غم) لكل منهم، وفاز 27 مدخراً بنصف أونصة ذهبية لكل منهم، فيما فاز 21 مدخراً بأونصات ذهبية..

وتعتبر جوائز الذهب ضمن حملة ” طريقك دهب” مضمونة، ويكافأ فيها العملاء على أساس أقل رصيد في الحساب خلال العام، حيث يحصلون على جوائزهم من الليرات الإنجليزية والأونصات الذهبية عند التزامهم بتلبية معايير الحملة التي يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة كابيتال بنك، محمد عثمان: “نولي في كابيتال بنك جلّ اهتمامنا بصحة عملائنا المالية، من خلال تشجيعهم على الادخار ومكافئتهم بعوائد مضمونة من الذهب “.

وأضاف عثمان:” منذ إطلاقها، شهدت حملة حسابات توفير “طريقك دهب” تفاعلا وتجاوباً منقطع النظير من قبل عملائنا الذين برهنوا على ثقتهم الكبيرة بالبنك ومنتجاته وخدماته المصرفية المبتكرة، التي تلاءم احتياجاتهم العملية والحياتية المتزايدة”.

تجدر الإشارة إلى أن كابيتال بنك أطلق حملة حساب توفير ” طريقك دهب” في شهر 7 من عام 2021، وتنتهي عملية تسليم الذهب المضمون في نهاية عام 2022، وتجري السحوبات على هذا الحساب بفرص مرتفعة للفوز بـمجموعة من الجوائز النقدية الأسبوعية والنصف سنوية بقيمة تقارب 2 مليون دينار، وتتوزع كالتالي: 10 جوائز أسبوعية بقيمة 2,022 دينار لـ 10 رابحين، و10 جوائز كبرى قيمة كل منها 100 ألف دينار قُدّمت لخمسة رابحين في نهاية شهر حزيران، وباقي خمس جوائز كبرى ستقدم لخمسة رابحين في نهاية كانون الأول من هذا العام وبأعلى فرص للربح.