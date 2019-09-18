“كابيتال بنك” يواصل دعمه لمركز البنيات للتربية الخاصة

عمان – ترجمة لبرامج مسؤوليته المجتمعية، وانطلاقاً من إيمانه برسالة المركز وأهدافه النبيلة، أعلن كابيتال بنك مؤخراً عن تجديد دعمه السنوي لمركز البنيات للتربية الخاصة، أحد المشاريع التابعة لجمعية الشابات المسلمات.

وبموجب هذا الدعم، يتكفل كابيتال بنك منذ العام 2010 بدفع الرسوم التعليمية لـ 5 من طلاب المركز الأقل حظاً، من ذوي الإعاقات العقلية البسيطة والمتوسطة. حيث يوفر المركز التعليم والتدريب لطلبته من خلال أقسامه الأربعة: التدخل المبكر والروضة والمدرسة والتأهيل المهني.

ويُعرف عن كابيتال بنك دعمه القوي للعديد من المؤسسات التعليمية والجمعيات الخيرية العاملة في المملكة، ومن ضمنها مركز البنيات للتربية الخاصة الذي يعتبر واحداً من المراكز الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وواحداً من أكبر المراكز في المملكة في مجال تعليم وتدريب وتأهيل الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ،وذلك بفضل جهود القائمين عليه وبما يقدمونه من رعاية للطلبة على كافة الأصعدة التعليمية والنفسية والاجتماعية والمهنية، إلى جانب توفيرهم لأحدث الأساليب التربوية، وخلق علاقة ايجابية بين البيئة التعليمية والكوادر التربوية والطلاب وأولياء أمورهم.

وفي سياق متصل، زار مدير دائرة التسويق في كابيتال بنك، عصام سماره، وفريق من متطوعي نادي كابيتال للمسؤولية الاجتماعية مركز البنيات للتربية الخاصةللاطلاع عن قرب على عمليات المركز وأقسامه المختلفة والتعرف على الكادر التدريسي والإداري، وقاموا بنهاية الزيارة بتوزيع الهدايا والألعاب على طلبة المركز.

تجدر الإشارة، إلى أن الأميرة ثروت الحسن أسست جمعية الشابات المسلمات في العام 1972، فيما تأسس مركز البنيات في العام 1974 بهدف تزويد الطلبة من ذوي الإعاقات العقلية البسيطة والمتوسطة ، منذ الولادة وحتى سن 25 عاماً، بالتعليم والتدريب والتأهيل لتمكينهم وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم وإيصالهم لأعلى قدر ممكن من الاستقلالية، إضافة إلى توفيره الدعم والمشورة لعائلات الطلاب وأولياء أمورهم.