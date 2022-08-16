كابيتال بنك يوقع أول صفقة تسهيلات قرض تجمع بنكي لمدة عام واحد وبقيمة 115 مليون دولار

عمّان 16 آب 2022

أعلن كابيتال بنك عن توقيع صفقة تسهيلات مصرفية (قرض تجمع بنكي) بقيمة 115 مليون دولار أمريكي، وذلك لاستخدامها في تلبية متطلبات البنك التمويلية.

وشارك في إتمام هذه الصفقة كل من؛ بنك المشرق كالمنسق الوحيد ووكيل التسهيلات والاكتتاب، بينما قام بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وبنك القاهرة بدور المنسقين الرئيسيين المفوضين، وشركة بنك الأردن – فرع الخدمات المصرفية للشركات – البحرين، والبنك العربي المتحد ش.م.ع كمنظمين رئيسيين، وبنك مسقط ش.م.ع.ع، وبنك الدوحة ش.م.ع.ق، وبنك حبيب المحدود ، وبنك إتش بي إل بلجيكا، وبنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع)، وقام بنك تونس العالمي ويونايتد بنك ليمتد (المصرف المتحد المحدود) بدور المنظمين، وشركة المحاماة Clifford Chance LLP كمستشار قانوني للمقرضين.

وقد لاقت هذه الصفقة -والتي تعد الأولى من نوعها لكابيتال بنك- نجاحاً مع تجاوز قيمة طلبات الاكتتاب قيمتها المستهدفة، حيث ساعدت مشاركة 12 بنكاً من جميع أنحاء المنطقة وعبر قارتين في تعزيز مكانة كابيتال بنك على المستوى الإقليمي.

وقال مدير إدارة المؤسسات المالية لمجموعة كابيتال بنك، جمال القضاة: “مسرورون بنتيجة هذه الصفقة، وممتنون للدعم الذي حصلنا عليه من قبل مجموعة متنوعة من البنوك الدولية والإقليمية، ومن ضمنهم بنوك نتعامل معها منذ سنوات كشركاء تمويل تجاري موثوق بهم، فيما شكلنا مع البعض الآخر من هذه البنوك علاقات جديدة من شأنها تعزيز مصادر تمويل كابيتال بنك، كما عكست المشاركة الواسعة في هذه الصفقة ثقة وإيمان شركاؤنا في البنك على وجه الخصوص، وفي الأردن كسوق واعد للنمو “.

من جانبه، قال رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق، جويل فان دوسن: “سعيدون في بنك المشرق بمشاركتنا في هذه الصفقة الاستراتيجية، كما أننا ممتنون لثقة كابيتال بنك بنا. كما نود أن نشكر جميع الشركاء على انضمامهم إلينا في هذه الصفقة المهمة لكابيتال بنك والتي ستعزز من وضعه الائتماني وتضع معياراً للاقتراض لجمع رأس المال في المستقبل للمؤسسات والبنوك خارج الأردن.”