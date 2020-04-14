“كابيتال بنك” يُخفض أسعار الفوائد على القروض للشركات والأفراد

عمان-في خطوة تهدف إلى مساندة المبادرات الإيجابية التي قام بها البنك المركزي الأردني مؤخراً والهادفة إلى تعزيز جهود الدولة في دعم العجلة الاقتصادية، أعلن كابيتال بنك عن تخفيض أسعار الفوائد على قطاعات الشركات بأنواعها وقطاع الأفراد وعملاء التجزئة اعتبارا من الأول من أيار المقبل. وجاءت هذه المبادرة لترسيخ الدور التشاركي الذي طالما انتهجه البنك في التعامل مع عملائه من كافة القطاعات، وإيمانا منه بضرورة مساندتهم لتسيير أعمالهم وتمكينهم من المضي قدما في هذا الظرف الاستثنائي الذي يعيشه الأردن والعالم.

وبحسب بيان صحفي، صدر عن كابيتال بنك، تم تخفيض أسعار الفائدة لأفضل العملاء (Prime Lending Rate) لقطاع الشركات الكبرى ليصبح 8.25 %. كما تم تخفيض أسعار الفوائد على تسهيلات الشركات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى تخفيض أسعار الفوائد على تسهيلات الأفراد وعملاء التجزئة، وتسهيل مدد السداد.

ويدعو البنك عملاءه من قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة وقطاع التجزئة والأفراد الراغبين بتمديد فترة قروضهم، للاتصال بمركز خدمة العملاء في البنك أو التواصل مع مدراء العلاقات الخاصين بهم، للاستفسار حول كيفية الاستفادة من هذه الحوافز.

وكان كابيتال بنك قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي، عن دعمه لمبادرة البرنامج الوطني لضمان القروض، التي أطلقها البنك المركزي الأردني بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض وذلك لمواجهة تداعيات وآثار أزمة كورونا السلبية، من خلال تيسير التمويل للمهنيين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الحصول على التمويل بشروط وكلف ميسرة لمساعدة هذه الفئات على تغطية احتياجاتها التمويلية لغايات تمويل النفقات التشغيلية ورأس المال العامل.

وتأتي هذه الإجراءات التحفيزية من كابيتال بنك إيماناا بدوره في حماية الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة النمو والتنمية في البلاد ومساندة عملائه.