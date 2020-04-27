كابيلو: ريال مدريد النادي الوحيد الذي لن يتضرر من أزمة كورونا

روما – اعتبر المدرب الإيطالي السابق فابيو كابيلو، الذي توج بلقبين لليغا مع ريال مدريد في العامين 1997 و2007 أن ريال مدريد هو “النادي الوحيد في إسبانيا الذي لن يتضرر كليا” بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن برشلونة وأتلتيكو مدريد “سيعانيان كثيرا”.

وقال كابيلو في مقابلة مع صحيفة (جازيتا ديلو سبورت): “اعتقد أن في إسبانيا على المستوى الاقتصادي، الفريق الوحيد الذي لن يتضرر من الأزمة هو ريال مدريد. برشلونة وأتلتيكو سيعانيان كثيرا”.

Fabio Capello crede că Real Madrid va suferi cel mai puţin în Spania https://t.co/oQCIPWrvu5 via @gdsro — Gazeta de Sud (@gdsro) April 27, 2020

وسبق أن تولى كابيلو (74 عاما) تدريب ريال مدريد على مرحلتين، في موسمي 1996-97 و2006-07 وخلالهما توج بلقب الليغا.

وتناول كابيلو، المتوج أيضا بكأس أوروبا مع ميلان في 1994، مسألة انتقال المهاجم الارجنتيني لإنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز، لصفوف برشلونة “لو كنت مكانه لمكثت في إنتر. في برشلونة سيكون احتياطيا”. (إفي)