كاتانيتش: مواجهة العراق أمام الإمارات لن تكون ثأرية

الدوحة – قال السلوفيني ستريشكو كاتانيتش مدرب منتخب العراق إنه سيتعامل مع مواجهة الإمارات، الذي سبق أن دربه قبل إقالته، في الجولة الثانية من كأس الخليج بشكل طبيعي ولن تكون ثأرية.

وعما إذا كانت مباراة الإمارات ستكون عاطفية كونه مدربا سابقا للأبيض، قال كاتانيتش: “لا لا هذا غير صحيح، أنا عملت معهم من قبل وممتن للعمل معهم وأمضيت وقتا جيدا هناك، ومباراة الغد ليست لإثبات شيء لهم أنا أؤدي عملي مع العراق فقط”.

وكان كاتانيتش قد تولى مسؤولية المنتخب الإماراتي في الفترة بين عامي 2009-2011 قبل أن تتم إقالته بسبب النتائج السلبية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال البرازيل، ولعدم تحقيقه الأهداف المرجوة في كأس أمم آسيا 2011 و”خليجي 20″ في اليمن 2010.

المؤتمر الصحفي للمنتخب العراقي 🇮🇶 قال كاتانيتش مدرب المنتخب:أتمنى لبسام الراوي الشفاء العاجل ،وقبل مباراة الغد لدينا تدريب وسيحدد الكثير من الأمور من ناحية جاهزية اللاعبين. وقال أحمد إبراهيم لاعب المنتخب:

نتمنى السلامة لبسام و فريقنا جاهز أمام الإمارات ولا توجد لدينا أية مشاكل. pic.twitter.com/4cbVfwYbk8 — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) November 28, 2019

وعن مواجهة قطر السابقة التي فاز فيها أسود الرافدين، قال كاتانيتش: “هذه هي كرة القدم، قطر كانت الأفضل ولكنهم لم يسجلوا أهدافا ونحن من سجلنا”.

وكان منتخب العراق قد استهل البطولة بمفاجأة كبرى بفوزه على قطر أصحاب الأرض بهدفين لهدف في مباراة مثيرة، بينما حققت الإمارات فوزا عريضا على اليمن بثلاثة أهداف دون رد وضعتها في صدارة المجموعة.

وعن مباراة الغد أمام الإمارات، قال: “أنا شخص واقعي وأدرك أن مباراة الغد صعبة للغاية وعلى اللاعبين أن يُظهروا كل إمكانياتهم من أجل الفوز وأتمنى أن يتكرر سيناريو قطر مرة أخرى”.

وأضاف: “الدوري العراقي متوقف حاليا لكني أطالب اللاعبين بمزيد من العطاء في أرض الملعب ولن أكون سعيدا إلا اذا وصلنا معا للهدف، ولن أخبركم ما هو هذا الهدف، هذا سر بيني وبين اللاعبين فقط”. (إفي)