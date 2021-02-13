كاتب أردني مشهور يعرض مكتبته الشخصية للبيع لضيق ذات اليد

عمان- الغد- أعلن الكاتب الأردني نزيه أبو نضال (غطاس صويص) عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” عن بيع مكتبه الخاصة التي تضم حوالي 3000 كتاب ومجلة أدبية وثقافية.

وكتب نزيه أبو نضال خلال الإعلان أنه للجادين فقط وأعلن بانه سيرسل القائمة لمن يريد شراء الكتب على الايميل أو المسنجر.

أصدقاء الكاتب استفسروا عن سبب بيع المكتبة الشخصية فأجاب ردا على المفكر وليد أبو بكر: ” أنا أتبرع ببيع مكتبتي لضيق ذات اليد” وللكاتب شريف سمحان: ”أبيعها لتأمين متطلبات الشيخوخة”.

في السياق ذاته علّق صديق نزيه أبو نضال الكاتب شريف سمحان “عيب أن يصل المثقف لهذه الدرجة من اليؤس والعو” متسائلا عن دور وزارة الثقافة.

أما الدكتورة صبحة علقم فكتبت متسائلة ”هذا أمر جلل أين الوزارات؟”.

يشار إلى أن الكاتب أبو نضال من مواليد عمان العام 1943، شغل منصب مدير عام الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، عمان، 1993-1996 وعمل محررا في صحيفة فتح في عمان ثم دمشق، ومحررا فرئيس تحرير مجلة فلسطين الثورة، بيروت، تسلّم مسؤول موقع الإنترنت في وزارة الثقافة الأردنية 2006، وكان عضوا لهيئة تحرير مجلة تايكي، منذ العام 2002.

يملك الكاتب مؤلفات هامة أهمها “الشعر الفلسطيني المقاتل” وكتاب أدب السجون”، و”عبقرية البساطة، الشيخ امام واحمد فؤاد نجم”.

كتب مسلسلات إذاعية متنوعة ونال جوائز عديدة منها؛ جائزة غالب هلسا للإبداع الثقافي، التي تمنحها رابطة الكتاب الأردنيين، 1993.

والميدالية الذهبية لمهرجان البرامج الإذاعية والتلفزيونية، عن برنامج \”حكايات أردنية \” دراما عن قصة نفس تنباك لخليل السواحري – القاهرة 1998، والجائزة الفضية لمهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية/تونس الدراما الإذاعية، عن قصة بائع الانتيكة لسحر ملص، 2001، وغيرها.