كادبي ينظم أول دورة تدريبيّة في الأمن السيبرانيّ

عمان- نظم مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير “كادبي” أول من امس، أول دورة تدريبيّة في الأمن السيبراني، وذلك في أكاديميته المتخصصة بالتدريب المتقدم في مجال الأمن السيبرانيّ.

واشتملت برامج الدورة على التدريب المُتخصص في مجال تحقيقات الأدلة الرقميّة والجرائم الإلكترونّية والاختراق الأخلاقيّ وفحص الأنظمة وإدارة أمن المعلومات والتوعية في الأمن السيبرانيّ.

وأشرف على عملية التدريب محاضرون ومدربون أردنيون أكفياء معتمدون في مجال الأمن السيبرانيّ.

وقال مدير عام المركز اللواء الركن المتقاعد محمد فرغل: إن الدورة شارك فيها موظفون يمثلون جهات محليّة، لافتا إلى أن الأكاديميّة تخدم الاستراتيجيّة الوطنيّة للأمن السيبرانيّ من خلال توفير التعليم والتدريب المتضمن في الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الأكاديميّة تُعتبر أول أكاديميّة مُتخصصة بالتدريب المُتقدم في مجال الأمن السيبرانيّ بالمملكة لتلبية احتياجات المؤسسات الحكوميّة والأمنيّة والخاصة في الأردن والمنطقة.

واكد أن الأكاديمية تُساهم في بناء القدرات والكفاءات اللازمة لحماية البنية التحتيّة الوطنيّة لتكنولوجيا المعلومات ونشر التوعية وتطوير ثقافة أمنيّة سيبرانيّة وتأهيل خريجي الجامعات الأردنيّة لزيادة فرص حصولهم على وظائف.

يشار إلى ان الأكاديمية أنشئت بالتعاون مع شركة مجموعة الحماية الدولية (PGI ) البريطانيّة المتخصصة، إضافة إلى تدريب المحاضرين والمدربين، وهي مجهزة بقاعات تدريب متطورة تعتمد التدريب العمليّ المُكثف، وفق أحدث المعدات والتقنيات لبناء بيئة التدريب والفحص.