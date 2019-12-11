كادر نسوي يشرف على تنظيم بطولة غرب آسيا للناشئات

عمان – الغد – أسند الإتحاد الكرة القدم مهمة تنظيم بطولة غرب آسيا للناشئات، والتي تنطلق غدا الخميس في عمان، الى كادر نسوي بالكامل.

وتجسد هذه الخطوة، ثقة اتحاد كرة القدم الكبيرة، بالكفاءات النسوية التي يملكها، وبمختلف المجالات، الإدارية والإعلامية والطبية والتنظيمية، في بادرة غير مسبوقة.

بدورها، أكدت مديرة الكرة النسوية في الإتحاد سولين الزعبي، ان الإستعدادات تمت بالشكل المطلوب رغم ضيق الوقت، بعد تعذر إقامة المنافسات في لبنان بسبب الأوضاع الراهنة، مشيرة الى أن الكوادر النسوية باتحاد الكرة، سبق وأن نجحوا بتنظيم بطولة غرب آسيا للأندية تشرين الأول الماضي في العقبة.

ولفتت الزعبي أن الكادر الذي سيشارك في تنظيم البطولة، تم تأهيلهم سابقا من خلال دوري المحترفات والناشئات وبمختلف المجالات، والتي تأتي ضمن الاستراتيجية التي تم وضعها من قبل اللجنة النسوية باتحاد القدم، مما يساهم في تطوير الكرة النسوية بمختلف الإتجاهات.

وتقام البطولة على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، وتستمر حتى 16 الجاري بمشاركة: الاردن، لبنان، سوريا، فلسطين.