كاراغوز: اللجوء والإرهاب وإغلاق خطوط التجارة أهم تحديات تركيا

زايد الدخيل

عمان– وصف السفير التركي في عمان مراد كاراغوز العلاقات التركية الأردنية بـ”تاريخية ومتجذرة وعميقة”، ويحرص البلدان على تنميتها من خلال عشرات اتفاقيات التعاون الثنائي، مشيرا الى اللقاءات المستمرة بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، فضلاً عن الاتصالات والمشاورات المستمرة على مستوى وزيري خارجية البلدين.

وقال كاراغوز في لقاء مع “الغد” بمناسبة اليوم الوطني 96 لبلاده الذي يصادف غداً الثلاثاء، ان توقيع البلدين مطلع الشهر الحالي اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي لخدمة المصالح المشتركة بينهما، جاء استكمالاً للجهود المبذولة من قبل حكومتي الأردن وتركيا للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، لا سيما في المجال الاقتصادي بغرض زيادة التعاون التجاري والاستثماري، وبهدف تشجيع الاستثمار وازالة العوائق والقيود من امام التبادل التجاري على المدى البعيد، خاصة بعد إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بينهما.

واضاف، “نأمل ان تساهم هذه الاتفاقية في تطوير التبادل التجاري بين البلدين في ظل الرغبة والجهد الذي تبذله الجهات الرسمية والقطاع الخاص في الأردن لتعزيز مستوى التبادل التجاري والصادرات الاردنية”.

وفيما يتعلق بوجهات النظر بين البلدين حيال قضايا المنطقة، اكد كاراغوز ان هناك تطابقا في وجهات النظر بين الاردن وتركيا حيال مختلف القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس، ودعم حل الدولتين، لافتا الى ان تركيا تدعم الجهود الاردنية بقيادة جلالة الملك لتحقيق السلام والاستقرار، وتدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات.

واشار الى توافق وتطابق وجهات النظر بين البلدين فيما يتعلق بالأزمة السورية وضرورة التوصل الى حل سياسي ينهيها، اضافة الى إحلال الاستقرار في العراق واللجوء السوري والإرهاب، وضرورة تفعيل خطوط التجارة في المنطقة كما كانت في السابق.

وتطرق كاراغوز الى التحديات التي تواجهه بلاده وأهمها تحدي الإرهاب، وعدم الاستقرار في الدول المجاورة وانعكاس ازماتها على بلاده، إضافة الى قضية اللجوء، اذ تستضيف تركيا اعلى معدل من اللاجئين في العالم في ظل وجود 3.6 مليون لاجئ سوري على اراضيها، حيث تحاول جاهدة معالجة تداعيات هذا اللجوء بجهد ذاتي دون دعم أو مساعدة من دول العالم.

كما تطرق الى تحدي إغلاق خطوط التجارة الى دول الشرق الاوسط ودول الخليج العربي بعد الأزمة السورية، اضافة الى تصميم بلاده على الدفاع عن حقوقها المشروعة في قبرص التركية، وتقاسم ثروة الهيدرو كربون في شرق المتوسط بشكل متساو بين جميع الاطراف.

واكد انه بلاده وهي تحتفل في الذكرى 96 لتأسيس الجمهورية، قادرة على مواجهة تلك التحديات بفضل التفاف الشعب حول قيادته، وثقتنا بوجود حلفاء واصدقاء لتركيا في العالم سيقفون الى جانبنا في مواجهتها.

وفيما يتعلق بالعملية العسكرية التركية “نبع السلام” في شمال شرق سورية، اكد كاراغوز أنها “لم تتم بشكل مفاجئ بل سبقها جهد دبلوماسي وعسكري مع حلفائنا لتوضيح طبيعة التهديدات التي تواجه تركيا في تلك المنطقة واستقرارها في ظل وجود كيان مخالف لها هناك”، مشيرا الى أن “تركيا حاولت تفادي العملية العسكرية لو حصلنا على نتيجة من حلفائنا تتفهم دوافعنا”.

وبين ان العملية “تهدف الى الحفاظ الى أمن مواطنينا وحدودنا واقامة شريط حدودي آمن على الحدود مع سورية من اجل عودة اللاجئين السوريين طوعاً وبشكل آمن”، واصفاً العملية بـ “الناجحة” خاصة في منطقتي تل ابيض ورأس العين إذ تم ايجاد منطقة آمنة بعمق 30 كيلو مترا.

وبخصوص الاتفاق الروسي التركي، أشار كاراغوز الى ان الاتفاق تم بعد تفهم مخاوف تركيا المشروعة المتعلقة بهذه المناطق من قبل روسيا والولايات المتحدة الاميركية، وتقديمهما تعهدات لتركيا في هذا الاطار، اذ قدمت اميركا تعهدات خطية “بعدم وجود اي عنصر ارهابي في منطقتي تل ابيض وراس العين، كما تعهدت روسيا بأن تكون المناطق التي تقع خارج نطاق العملية العسكرية خالية من العناصر الارهابية وقدمت لنا ضمانات بهذا الخصوص”، مبينا انه تم تحديد مدة زمنية لتطبيق التعهدات الروسية خلال مدة لا تتجاوز غداً الثلاثاء.