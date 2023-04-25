كارثة غياب مهارات الذكاء الاجتماعي عن بعض فئات المجتمع

د. محمود أبو فروة الرجبي

كثير من الـمشكلات التي يعاني منها مجتمعنا والتي قد تؤدي أحيانا إلى ذهاب بعض الناس إلى المراكز الأمنية، أو المحاكم، وربما المستشفيات سببها غياب الذكاء الاجتماعي، وعدم القدرة على تحكيم التفكير المنطقي بالتصرفات، مما يؤدي إلى تضخيم ما يجب أن يكون بسيطًا، وتبسيط ما يجب أن يكون كبيرًا، وعدم رؤية الأولويات الكبيرة، وفقدان القدرة على تحديد بوصلة الحياة.

نقصد بالذكاء الاجتماعي هنا، قدرة الفرد على فهم الـمواقف الاجتماعية الـمختلفة، والتعامل معها بحكمة، ويتطلب الأمر مجموعة من المهارات مثل؛ التعاطف مع الآخرين، والتواصل مع الأشخاص، وفهم الـمواقف ووضع النفس مكان الأخرى.

لو دققنا في التعريف السابق، نلاحظ أنه يشمل مجموعة من المهارات الكفيلة بتنظيم تعامل الناس مع مختلف الـمواقف الاجتماعية، بحكمة وذكاء، وهذا يساعد الناس على التعامل معا بسلاسة بعيدًا عن المشاحنات، والـمشكلات التي ربما تكلف الـمجتمع ماديًا ومعنويا الكثير.

لعلنا نتذكر قصصًا حدثت في مجتمعنا تدل على غياب الذكاء الاجتماعي، فالشخص الذي يترجل من مركبته ليطلق النار على شخص آخر لمجرد أنه أخذ مكانه في اصطفاف السيارة، أو لم يجعل سيارته تمر بجانبه، هذا غارق في عدم القدرة على التمييز، لأنه عندما أطلق النار حكم على نفسه بالسجن المؤبد، أو الإعدام، وبدلًا من الانتظار لدقيقة أو أكثر للمرور أو الاصطفاف سيقضي بقية عمره في السجن، أو بين التراب.

قبل أيام كنت أنتظر في مطعم مكتظ – بسبب العيد-، وفجأةً دخل شاب ربما كان في الثامنة عشرة من عمره، وأراد تجاوز دورًا على (الكاش) يتجاوز عدد من فيه العشرة أشخاص، وعندما جوبه برفض هذا التصرف الأرعن من الجميع، بدأ يزبد ويرعد بعصبية شديدة، وفهمنا من كلامه أنه يعد نفسه من فئة فوق الناس، وأنه أفضل منهم، ولذلك فهو وجماعته لا يصطفون على الدور، ويبدو أن هذا الشخص المسلح بالغباء الاجتماعي، لم يدرك أن من يتصرف مثل تصرفاته يأتي من بيئة متدنية جدا، وأن الإنسان كلما زاد رقياً، التزم أكثر بالقوانين، والـمعايير الاجتماعية، والاصطفاف على الدور جزء من المنظومة الأخلاقية العالية، بينما يفهم هو أنه من (أناس سوبر فوق القانون لأنهم عريقون)، والحقيقة في الواقع أنهم العكس تمامًا، ولو تربى هذا الشخص في بيئة نظيفة، وعقلانية، وتتمتع بالذكاء الاجتماعي لـما فعل ذلك.

شكل آخر من أشكال غياب الذكاء الاجتماعي في بعض بيئات مجتمعنا وهي (ثقافة الكسب) بمعنى أنني أحاول أخذ أكبر قدر من الـمال، أو الأشياء من الآخرين، بدون وجه حق، لأنني أعتقد أنني فقير، والناس كلهم أغنياء، وهذه الثقافة تدل على غباء اجتماعي، لأن الناس أذكياء، ويستطيعون التفريق بين الأشخاص بناء على ما يفعلونه، ومصيبة أمثال هؤلاء أنهم يعلمون أبناءهم ليكونوا لصوصا أو أشباه لصوص؛ فالشخص الذي يربى في بيئة قائمة على الكسب يفقد القدرة على الفصل بين ما له وما لغيره، وهذا يؤدي به إلى استحلال السرقة، والقيام بها، وبذلك تسود في الـمجتمع قاعدة «ما تستطيع أن تسيطر عليه بالقوة فهو لك”، ولو أطلقنا عليها تسمية شعبية فهي البلطجة بكل ما فيها من معان سيئة.

وتظهر آثار غياب الذكاء الاجتماعي عندما يتزوج أي اثنين في الـمجتمع، فتبدأ الحرب العالمية العاشرة، حيث يحاول كل طرف معاملة الآخر على أن النموذج الذي يطبقه في الحياة هو الصحيح، وقد يصل الأمر إلى انتقاد كل شخص لهجة الآخر، أو طريقة عيشه، متناسين أن الحياة قائمة على التنوع، وأن ما أقوم به ليس بالضرورة هو الصحيح، فنحن نتحدث عن أنماط معيشة لا تدخل في عالم الحقائق بل في وجهات النظر المتغيرة، والقابلة للنقض، والنقد، وما تعتبره أنت صحيحًا في ثقافتك قد لا يكون كذلك في ثقافتي، ولكن للأسف ونتيجة محدودية الذكاء عند البعض يعتقد أن ما يقوم به وعائلته هو قانون مقدس غير قابل للنقد، وفي النهاية تبدأ المعارك التي قد تنتهي بالطلاق، وهذا كله مرده إلى غياب ثقافة تقبل الآخر، فعلينا أن نربي أبناءنا على أننا لسنا محور الكون، وأن ما نقوم به قد لا يكون صحيحًا مائة بالمائة، وهذه العقلية تحرم الأطفال والكبار من الاستفادة من التصرفات الراقية التي قد نتعلمها من الآخر.

وهذا يقودنا إلى ظاهرة غريبة في مجتمعنا قائمة على تحقير الرقي، والنجاح، والثراء؛ فإذا قابل شخص في مجتمعنا شخصًا أرقى منه، يبدأ الأقل مكانة ومن باب الحيلة الدفاعية المبنية على الشعور بالنقص بمهاجمته، والسخرية منه، ومحاولة بناء قاعدة مخالفة للواقع بأن الوضاعة رقي، وأن الرقي نذالة، وهكذا يغرق الـمجتمع في بحر من تشويه المصطلحات والمفاهيم، فيغرق الناس في التخلف، بدلًا من الرقي.

لن أتحدث عمن يحارب الآخرين، ويستغلهم بسيف قريبه المسؤول الذي قد لا يعرف أن هناك من يستعمل نفوذه في تخويف واستغلال الآخرين، ولا من يريد أن يسيطر على حصة الآخر في العمارات السكنية متعددة الملاك، ولا غيرها من التعبيرات السيئة عن غياب مفهوم الذكاء الاجتماعي.

الذكاء الاجتماعي يساعدنا على الخروج من بعض التصرفات الـمتخلفة التي يقوم بها البعض، وتحمينا من سيادة مفهوم أن الأفضل هو الأقوى، ومن يقوم بالبلطجة أكثر، لنصل إلى مجتمع يفكر بطريقة مدنية ديمقراطية وهذا ما نحتاجه في بلدنا الغالي الأردن، ووطننا العزيز الوطن العربي الكبير.

بعض أبناء بلدنا ما يزالون يعيشون في وهم مجلل بالغباء الاجتماعي، ولا يدركون أن أمامهم انماطا جميلة وراقية من الحياة ستجعلهم وأبناءهم يعيشون في سعادة ومتعة غائبة عنهم اسمها «سعادة الرقي الحياتي”.