كارثة مستشفى السلط.. إقالة مسؤولين اثنين وتوقيف ثالث عن العمل

عمان – الغد- أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مساء اليوم السبت، أن مجلس الوزراء قرر إقالة وزير الصحة وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط وتوقيف مدير صحة البلقاء عن العمل لحين استكمال التحقيقات.

جاء ذلك خلال إيجاز للخصاونة أعلن فيه تحمله المسؤولية كاملة عما جرى في مستشفى السلط الحكومي، حيث توفي 7 مرضى بعد انقطاع الأكسجين عنهم.