كاردونير : نيمار سيعود إلى برشلونة !

برشلونة – يرغب نجم كرة القدم البرازيلي نيمار ، بالعودة الى ناديه السابق برشلونة الإسباني بحسب ما ذكر نائب رئيس بطل إسبانيا ، الخميس.

وقال جوردي كاردونير في مؤتمر صحافي على ملعب (كامب نو) : “ما هو صحيح في الوقت الحالي وما قرأته وما سمعته، يبدو دقيقا، وهو أن نيمار يريد العودة الى برشلونة”.

Barcelona vice-president: "Neymar wants to return to Barça, but we have to decide if we want him. There are a lot of things surrounding his departure that we have to take into account." https://t.co/6rzHLvXLkV pic.twitter.com/yGMNtND7fz

— AS English (@English_AS) June 27, 2019