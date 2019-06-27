آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

كاردونير : نيمار سيعود إلى برشلونة !

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

برشلونة – يرغب نجم كرة القدم البرازيلي نيمار ، بالعودة الى ناديه السابق برشلونة الإسباني بحسب ما ذكر نائب رئيس بطل إسبانيا ، الخميس.

وقال جوردي كاردونير في مؤتمر صحافي على ملعب (كامب نو) : “ما هو صحيح في الوقت الحالي وما قرأته وما سمعته، يبدو دقيقا، وهو أن نيمار يريد العودة الى برشلونة”.

وأضاف : “برشلونة لم يتصل بعد باللاعب”، الذي انتقل من الفريق الكتالوني الى باريس سان جيرمان الفرنسي في العام 2017 مقابل 222 مليون يورو. (أ ف ب)

مقالات ذات صلة

“أبو رمان” يتوّج ابطال تصفيات غرب آسيا للشطرنج و”الملكي” يكسب الرهان

منذ 49 دقيقة

“دولي الطاولة” يدعم غرب آسيا والاجتماعات تبدأ غدا

منذ ساعة واحدة

ليفربول يتعاقد رسمياً مع “الجوهرة الهولندية” فان دن بيرغ

منذ ساعة واحدة

“القاتل والقناص والمفترس” .. في مواجهة نارية بين الاوروغواي والبيرو

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock